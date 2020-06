Kälviäläisille Jaana ja Jouko Salmella kesä on kiiretöntä aikaa: "Loma on onnistunut, jos on päässyt irti arjesta, akut ovat latautuneet ja töihin tuntuu mukavalta palata"



1 Jaana ja Jouko Salmela rentoutuvat lomalla matkustamalla. – Mutta hyvän loman voi viettää ihan kotosallakin tai vaikka naapurin heinäpellolla. Jokaisen on löydettävä oma tapansa irrottautua työarjesta. Clas-Olav Slotte

Kälviäläisopettajat Jaana ja Jouko Salmela nauttivat lomalla kiireettömyydestä. He sanovat, että opettajana joutuu pelaamaan koko ajan kellon kanssa, joten lomalla he haluavat unohtaa tiukat aikataulut.