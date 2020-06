Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Rannikon vienti tukee maakuntaa – Tutkija uskoo maakuntien sietokykyyn ja kehuu pohjalaismaakuntia

Maailman teollisuusmaiden talousjärjestö OECD varoittaa talouskatsauksessaan koronaviruksen toisesta aallosta, joka heikentäisi taloutta selvästi. Järjestö ennustaa, että nykyiselläänkin koronakriisi painaa maailmantalouden kuuden prosentin laskuun tänä vuonna.

Myönteisiä talousuutisia arvostetaan laajasti näinä aikoina, siinä määrin harvinaisia ne ovat. Synkät ennusteet panevat päättäjät, yritykset ja muut vaikuttajatahot pohtimaan vakavasti, miten tulevaisuuteen vaikutetaan. Talous ei pyöri, jos ihmisillä ei ole tuloja ja tervettä rohkeutta kuluttaa. Tulevaisuudennäkymiä tarvitsevat myös yritykset. Ilmapiirilläkin on oma merkityksensä ja siksi on syytä poimia esiin myös myönteisiä asioita.

Jyväskylän yliopiston tutkimuksesta selviää, että Uudenmaan ja muiden maakuntien ero henkilöverokertymissä on kaventunut viime vuosina. Keskimääräiset maksetut henkilöverot kertovat alueen tiettyyn ikäryhmään kuuluvien ihmisten maksamien verojen tyypillisistä muutoksista. Nämä puolestaan kertovat ihmisten keskimääräisten tulojen muutoksesta.

STT:n jutun mukaan Uudenmaan merkitys henkilöverojen tuottajana pienentyi erityisesti 20–39-vuotiaiden parissa. Maakunnissa saman ikäluokan keskimääräinen henkilöverotuotto on puolestaan kasvanut. Positiivisia näkymiä oli myös Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Tutkimuksen vetäjä, tietotekniikan professori Pekka Neittaanmäki antaa pisteet Juha Sipilän (kesk.) hallitukselle. Neittaanmäki kehuu erityisesti pohjalaismaakuntien kehitystä. Rannikon vientiteollisuuden suuruusluokkaa ei välttämättä edes tajuta ainakaan alueen ulkopuolella.

Tutkimuksen mukaan Suomen taloudessa tapahtui vuoden 2016 jälkeen positiivinen käänne lähes kaikissa maakunnissa. Ennakkotietojen mukaan kokonaisverokertymät lisääntyivät yhä edelleen vuonna 2019, joten positiivinen kehitys on jatkunut. Siksi on erityisen harmittavaa, että koronapandemia on vaikuttanut rajusti yrityksiin. Neittaanmäki esittää ehkä valtavirrasta poikkeavan positiivisen näkemyksen. Hän arvioi, että monialaisuuden takia maakuntien sietokyky koronavirustilanteessa on hyvä.

Keskiviikkona kuultiin uuden valtiovarainministerin Matti Vanhasen (kesk.) talouspoliittisia näkemyksiä, kun vuoden neljäs lisätalousarvioesitys tuli eduskunnan lähetekeskusteluun. Ennätyksellisen suurella, yhteensä 5,5 miljardin euron kokoisella lisätalousarviolla tuetaan talouden avaamista ja elpymistä. Lisätalousarvio on tarpeen. Valtava velanotto hirvittää.