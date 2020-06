Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Jäähyväiset Madridissa

★ ★ ★ ★

Paras ystäväni Truman.

Ohjaus Cesc Gay, 2015

Onnistuneesta elokuvasta tehtiin uusi Italiaan paikannettu versio viime vuonna. Tosin trailerista päätellen laiskasti jäljitellen ja latteammin. Vaikea onkin kuvitella, että aiheesta tätä parempaa saisi.

Espanjalais-argentiinalaisen yhteistuotannon pääosassa sairastuneena näyttelijänä on eräs Argentiinan tunnetuimmista tähdistä, Ricardo Darín. Kanadasta ystäväänsä viimeistä kertaa tapaamaan tullutta kaveria esittää Pedro Almodóvarin filmeistä tuttu espanjalainen Javier Cámara. Kahden yhtä lahjakkaan ja palkitun näyttelijän eriparinen yhteistyö on näyttelijäntaiteen ja karismaattisen läsnäolon juhlaa.

Vuodet eivät ole kohdelleet ystävyksiä samoin. Julián on rakastettava lurjus, entinen filmitähti. Vieläkin hän vetää pääosaa teatterin Valheissa ja viettelyksissä, ilmeisessä luonneroolissaan. Taskunpohjalle miehellä ei ole hyvistä vuosista jäänyt mitään. Rakkaussuhteetkin ovat kariutuneet avioliittoa myöten.

Tomás on pidättyvä ja vaatimattomampi, perheelliseksi tutkijaksi maailmalle päätynyt säntillinen puurtaja. Hän on osannut panna säästöön, ja joutuu nyt ystävänsä päähänpistojen maksumieheksi. Tomás maksaa mielellään. Juliánin sairaus on uusiutunut, eikä uutta kohtaamista ehkä tule.

Neljän päivän aikana tavataan Juliánin serkku Paula (Dolores Fonzi), jonka on mahdoton hyväksyä päätöstä luopua hoidoista. Paula kantaa kaunaa Tomásille, joka hänen mielestään ei tee tarpeeksi ystävän pään kääntämiseksi. Kun Tomás asuu Kanadassa ja käy harvoin, huolehtiminen Juliánista on jäänyt serkun kontolle. Kaverukset päättävät myös käydä tapaamassa Amsterdamissa opiskelevaa Nicoa (Oriol Pla), joka ei vielä tiedä isänsä tilan vakavuutta. Koirallekin pitäisi löytää uusi koti.

Hauskassa ja liikuttavassa seurassa aika kuluu kuin siivillä. Mutta miten lopettaa filmi, jonka ratkaisu on tiedossa heti kärkeen? Paras ystäväni Truman onnistuu tässäkin yllättämään yli odotusten.