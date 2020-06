Kirpputorit pursuavat tavaraa koronakevään jäljiltä – Ihmisten siivousinto yllätti kokkolalaiset kirpputorien pitäjät: "Kaikki paikat tulivat heti täyteen"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Moni Kokkolan kirpputoreista piti ovensa kiinni koronakevään ajan. Nyt normaaleihin aukioloaikoihin on palattu ja asiakkaat ovat palanneet. Kirpputoreilla kulunut kevät näkyy erityisesti myytävän tavaran määrässä.

– Tuntuu, että ihmiset ovat tyhjentäneet varastojaan. Kaikki paikat tulivat heti täyteen, Ykköskirppiksen omistaja Juha Vuolle kertoo.

Ykköskirppiksen ovet pysyivät kiinni huhti- ja toukokuun. Vuolteen mukaan päätös oli oikea. Ihmiset olisivat kaikonneet joka tapauksessa.

Sen jälkeen kun ovet avattiin uudestaan kesäkuun alussa, asiakkaita on riittänyt hyvin.

– Startti on ollut hyvä. Toivottavasti kesä jatkuu samalla lailla, Vuolle sanoo.

Eeva Valtokari

EvijärveläinenEerika Lassila on tullut Kokkolaan varta vasten kirpputoreilla kiertelyä varten. Kokkolan kirpputorivalikoima on Lassilan mukaan hyvä ja monipuolinen.

Lassila kertoo ostavansa nykyään kaikki vaatteensa kirpputoreilta. Erityisesti käytettyjen vaatteiden ekologisuus miellyttää. Kirpputoreilta löytää myös uniikimpia vaatteita, kuin vaatekaupoista.

– Nautin myös kirpputoreilla koko ostokokemuksesta, Lassila paljastaa.

Kirpputori Aikakoneessa ostoksilla oleva Lassila kertoo myyvänsä välillä itsekin tavaraa kirpputoreilla. Varastojen ja vaatekaappien siivousvimma ei Lassilaan tänä keväänä iskenyt.

– Asuin jonkin aikaa Etelä-Afrikassa ja palasin Suomeen vasta pari kuukautta sitten. Minulla ei ole paljoa tavaraa täällä.

Asiakkaita on riittänyt Lähetystorilla hyvin koko kevään, myymälävastaava Anja Hakala kertoo. Eeva Valtokari

Helluntaiseurakunnan ylläpitämä Lähetystori on poikkeus kokkolalaisten kirpputorien joukossa: toiminta on jatkunut normaalina, erityisjärjestelyin tietenkin. Maalis- ja huhtikuun taite oli Lähetystorilla hiljainen. Sen jälkeen kun aukiolo selvisi asiakkaille, myyntiä on riittänyt.

– Olemme olleet todella positiivisesti yllättyneitä, olemme saaneet uusia asiakkaitakin, myymälävastaava Anja Hakala kertoo.

Lähetystori pyörii täysin tavaralahjoitusten voimin. Hakalan mukaan lahjoituksia on tullut poikkeuksellisen paljon. Myyntihyllyt pursuavat tavaraa.

– Ihmiset ovat selvästi intoutuneet hankkiutumaan ylimääräisistä tavaroistaan eroon.