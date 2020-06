Tällä viikolla helteet ovat hellineet koko maakuntaa – Katso, mitä Kokkolassa tykätään tehdä aurinkoisella säällä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Uimarannoilla on viime päivinä ollut tungosta, kun aurinko on hellinyt uimareita ja lämpöä on riittänyt koko maakunnassa. Myös Annalan perhe on viihtynyt rannalla lähes päivittäin. Perheen pojat Alex, Anton ja Atte sekä heidän ystävänsä Toivo Porvari viihtyvät rannalla parhaiten hiekka- ja vesileikkien parissa. Eväät ovat myös tärkeä osa päivän kulkua ja poikien mukaan ilman eväitä ei edes kannatta tulla rannalle.

– Pizzaa, banaania, karkkia ja mehua, pojat listaavat kysyttäessä parhaita rantaeväitä.

Uimisen lisäksi kokkolalaisten hellepäivän puuhasteluihin kuuluu eväsretkiä puistossa, avoauto-ajeluja, liikuntaa, yhdessä oloa ja oleskelua. Keskiviikkona olikin selvästi viikon kuumin päivä ja myös tämän kesän helle-ennätyksiä hätyyteltiin. Hellelukemat pyörivät 25 asteen ympärillä koko maakunnassa, mutta Ylivieskassa päästiin alueemme kovimpiin hellelukemiin, kun mittari näytti 28 astetta.

Kokkolalaiset Olav ja Kaisa Bystedt ovat tulleet paistattelemaan päivää sekä lukemaan kirjoja läheiseen puistoon, viltin ja aurinkotuolin kera.

Olav ja Kaisa Bystedt paistattelevat päivää puistossa kirjoja lukien. Clas-Olav Slotte

– Meillä on omat kirjat ja vesipullot mukana. Nautimme ihanasta ilmasta ja välillä Olav lukee minulle kirjaa äänen, Kaisa iloitsee.

Nuorilla kesälomalaisilla on myös energiaa erilaisiin kesäaktiviteetteihin. Petteri Haapala ja Kasper Jansson ovat aloittaneet kesän alussa uuden harrastuksen, skeittauksen. Poikien mukaan rullaamisen opetteluun ei mennyt kuin alle tunti ja temppujen opetteluun päivä tai pari.

Petteri Haapala ja Kasper Jansson ovat aloittaneet tänä kesänä rullalautailun. Clas-Olav Slotte

– Joka päivä rullaillaan ja skeittipuistossa olemme yleensä kolmesta viiteen tuntiin kerralla, pojat tuumaavat.

Selvä kesän merkki on myös katunäkymässä ajavat avoautot. Isä ja tytär, Emma ja Jan Kangasvieri ovat lähteneet Emman 17-vuotissyntymäpäivän kunniaksi ajelulle heidän kesäautollaan.

Emma ja Jan Kangasvieri nauttivat avoauton kyydistä auringonpaisteessa. Clas-Olav Slotte

– Mahtava ilma ja tänään sain vielä katsastusleiman autoon niin mikäs tässä ajellessa, Jan naurahtaa.

Ilmatieteenlaitoksen mukaan voimakasta UV-säteilyä on luvattu sekä Keski- että Pohjois-Pohjanmaalle. Sen lisäksi metsäpalovaroitukset ovat voimassa koko maakunnassa. Meteorologin mukaan aurinkoinen ja helteinen sää jatkuu, mutta maan länsiosassa saattaa tulla paikoin rankkoja sade- ja ukkoskuuroja. Torstaina voimakkaita ukkoskuuroja esiintyy Pohjois-Pohjanmaalla.