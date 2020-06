Juhannussään mystiikkaa – Tuntuuko, että tämän juhannuksen lämmin sää on erityistä luksusta? Ilmatieteen laitoksen karttojen mukaan lämpö ei ole suurikaan poikkeus juhannussäissä edellisen kymmenen vuoden aikana

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Tuntuuko, että kaikkien menneiden juhannusten sää on ollut lähes aina kylmä, sateinen ja luminen? On saattanut vaikuttaa siltä, että sama millainen sää juhannusviikonloppua edeltävinä päivinä on ollut, niin juuri juhannukseksi sää vaihtuu helteistä ukkosmyrskyihin tai räntäsateisiin.

Käsillä olevasta juhannuksestakin usein odotetaan tulevan kylmä, ja vaikka sääennusteet lupaisivat hellettä koko viikonlopuksi, pessimistisin arvoitsija ei niiden ennusteiden varaan paljoa laske.

Vaikka kuluneiden juhannusten muisteleminen saattaa aiheuttaa vilunväristyksiä, näyttää juhannussäiden historia Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla loppujen lopuksi melko tasaisesti niin koleita kuin helteisimpiäkin toteutumia.

Jos kelataan viime vuoteen, on juhannusviikonlopun sääkartat Keski-Pohjanmaan alueella kylpeneet oranssin ja punaisen eri sävyissä. Lämpötila ylitti aattona 20 astetta ja juhannuspäivänäkin se kipusi lähelle tuota lukemaa.

Vuonna 2018 juhannusaattona oli Suomen yllä voimakas matalapaine ja läntisillä merialueilla tuuli yltyi myrskylukemiin. Lämpötiloissa alueellamme jäätiin 10-15 asteeseen. Sadetta saatiin koko Suomeen melko runsain määrin.

Myös juhannus 2017 viettettiin koleassa säässä, mutta sateita ei juurikaan ollut.

Erityisen lämpimistä juhannuksista olemme saaneet nauttia kesinä 2016, 2013 ja 2010, kun juhannusaattojen lämpötilat ovat olleet koko Suomessa 20-25 asteen välillä ja sateet ovat pääosin pysyneet poissa.

Vuoden 2014 sääkartta on saanut erityisen keltaisen värityksen verratuna muihin aikavälin verrokkeihin. Alueellamme lämpötila on pysytellyt päivisin 10-15 asteen välillä, mutta sää on ollut poutainen. Koko Suomea tarkastellessa on lämpötila öisin tippunut jopa pakkasen puolelle ainakin Lapissa.