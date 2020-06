Juhlavuoden kulttuurikesä luottaa striimiin ja pop up -esityksiin: "Ohjelma elää erittäin paljon tänä kesänä"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan juhlavuoden kesäinen kulttuuriohjelma vastaa koronaan spontaaneilla pop up -esityksillä, verkkolähetyksillä ja pienillä tapahtumilla. Kulttuuriohjaaja Berit Storen mukaan kulttuurikesän ohjelmisto elää nyt poikkeuksellisen paljon, kun suuria tapahtumia on jouduttu perumaan ja uusia pienempiä on keksitty niiden tilalle.

Heinäkuun kulttuuritarjonta alkaa Wanhan Kallen yhteislaulutilaisuudella, joka lähetetään suorana verkkolähteyksenä Tullipakkahuoneelta. Laulutilaisuuteen voi osallistua Youtubessa virallisella Kokkolan Kaupunki -kanavalla keskiviikkona 1. heinäkuuta kello 18 alkaen.

– Nyt voi laulaa mukana vaikka omalta laiturilta, Berit Store sanoo.

Lauluvihkoja jaetaan kaupunginkirjaston infossa, Luckanilla sekä kirjaston toimipisteissä Lohtajalla, Ullavalla ja Kälviällä.

Yleisöä laulattavat Wanhan Kallen virkaa hoitava Alf Mylläri, laulusolisti Sonja Biskop ja kuusihenkinen Lauluilta-orkesteri.

– Meillä on loistava kuusihenkinen bändi pilleineen ja komppiryhmineen. Siihen on satsattu, että se kuulostaa hyvältä myös striimattuna, Alf Mylläri kuvailee.

Hänen mukaansa illan ohjelma pyrkii tarjoamaan jokaiselle jotakin kolmella kielellä ja turhia murehtimatta.

– Nyt ei mennä mollissa, Mylläri kuittaa.

Merimiesvalssien ja iskelmäklassikoiden lisäksi ohjelmaan kuuluu esimerkiksi Beatles-kimara ja Rauli Badding Somerjoen ikivihreän Paratiisiin ruotsinkielinen versio Paradiset.

Yhteislauluosuuden lisäksi ohjelmaan kuuluu nuorista kokkolalaislaulajista koostuvan lauluryhmä Iskun konsertti.

Musiikkitarjontaa täydentävät konservatorion opiskelijoista koostuvan Kesäsoittokunnan konsertit. Kesäsoittokunta esiintyy tulevana lauantaina kello 11 Kauppatorilla ja kello 12 Vohvelikahvilassa. Myöhemmin kesällä orkesteria voi kuulla pop up -hengessä yllättäen eri puolilla Kokkolan keskustaa.

Kokkolassa torilava avataan ensimmäistä kertaa kaikille halukkaille musiikin, runouden tai muun taiteen esittäjille. Lavan voi varata käyttöönsä Kalahallin matkailuneuvonnasta.

Kälviällä viime kesänä ensimmäistä kertaa järjestetty barokkimusiikin ja -taiteen leiri jatkuu kesä- ja heinäkuun vaihteessa. Barokkimusiikin harrastajille leiri tarjoaa soitonopetusta nokkahuilussa, jousisoittimissa ja laulussa.

Laajemmalle yleisölle järjestetään kolme ilmaista luentoa ja neljä konserttia. Tarkat aikataulut ja paikat löytyvät Kälviän barokkileirin verkkosivuilta.

Runon ja rakkauden juhlaa vietetään Kokkolassa 4.–6. päivä heinäkuuta. Kirjoittajayhdistys Pränttärien järjestämä kolmipäiväinen Kokkolan rakkaus ja runo -festivaali pitää sisällään esimerkiksi yhdistyksen oman runomatinean, Tommy Tabermannin rakkausrunoja, yhteisöllisen kirjoittamisen työpajan, improvisaatiorunoutta ja livemusiikkia.

Tanssin ystäville on heinäkuussa luvassa Tanssilähettiläät-ryhmän pop up -esityksiä. Ryhmän viisi ammattitanssijaa edustavat alansa skaalaa laajasti kansantanssista flamencoon. Tanssilähettiläisiin voi törmätä Kokkolan keskustassa keskiviikkona 1. päivä heinäkuuta.

Tanssitaidetta on luvassa tauon jälkeen myös Tankarissa. Tanssija-koreografi Hanna Korhosen ja muusikko-säveltäjä Niina Hannulan meditatiivinen taideteos käsittelee ihmisen luontosuhdetta. Teos esitetään lauantaina 4. heinäkuuta kello 12 ja 17.30.

Poikkeustilanteen vuoksi kulttuurikesän aikataulut muuttuvat jatkuvasti. Ajantasaista tietoa on saatavilla Kulttuuri-Kokkolan Facebook-sivuilta.