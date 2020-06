Lukijan mielipide: Kokkotyö-säätiön työn arvo

Kokkotyö-säätiö 2002–2020 on merkittävä toimija Kokkolassa ja maakunnissa. Kun jaettava raha vähenee, kilpailu kovenee, ja muut toimijat etsivät epäkohtia.

Maakunnan laajuinen sote on osoittanut, että erilaisia ratkaisuja on helpompi löytää yhdessä organisaatiossa. Tässä verkostoyhteistyössä Kokkotyö-säätiökin on. Tämän myötä myös ennalta ehkäisevän työn kustannukset ovat myös Soitessa ja Kokkotyö-säätiöllä noussut, koska toiminta on laajentunut maakuntiin.

Rakennemuutos on sotessa suurta, ja toiminnan ja talouden kannalta kestävät rakenteet edellyttävät myös uusia toimintamalleja. Sosiaalityössä ja sosiaalihuollossa on toimijoita vuoden aikana keskusteluttaneet monet asiat. Näistä voi mainita Kelan ja kuntien yhteistyön muutokset perustoimeentulotuen siirryttyä Kelan hoidettavaksi, osatyökykyisten asema yhteiskunnassa ja mahdollisuudet työllistyä, sosiaalisen kuntoutuksen muodot, pitkäaikaistyöttömien tilanne, lasten ja perheiden korkealla pysyvä tuen ja palvelujen tarve, lastensuojeluilmoitukset, yhteistyö viranomaisten kesken moniongelmaisten ja paljon palveluita käyttävien palvelujen järjestämisessä, perheväkivallan huomioiminen sosiaali- ja terveydenhuollossa, sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointi ja sen laajuus. Asiakkaat ovat yhä moniongelmaisempia.

Kelan ostopalveluista tulee merkittävä osa lakisääteistä rahaa Kokkolan ja maakunnan alueille.

Pitääkö Soitea rahoittaa verorahoilla vielä enemmän, että ostopalveluhinnat saadaan kohdilleen? Ja Kokkotyö-säätiön toiminta kannatettavaksi, korotetuilla ostopalveluhinnoilla. Miten tämä julkinen raha kilpailutetaan, että se on kannatettavaa liiketoimintaa? Yhden nuoren syrjäytyminen maksaa Suomelle 230 000–680 000 euroa, tai enemmän – ja päälle tulee inhimillinen hinta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Miten Kokkotyö-säätiön ehkäisevä toiminta tilinpäätöksissä huomioidaan ja lasketaan euromääräisesti? Tämä on se suurin ongelma, jota päättäjät ei huomioi.

Vaasassa Jupiter kaatui samoihin kiistoihin. Jupiterin konkurssi ja nykyinen toiminta näkyy tilastoissa. Pohjalaiskunnista Vaasa on noussut selvästi esiin, kun tarkastellaan rikosten lukumäärää suhteutettuna kunnan asukaslukuun, verkostoituminen tapahtuu nyt lähinnä perheväkivalta, lasten huostaanotot, poliisit, rikollisuus, päihteet, huumeet sekä oikeuslaitos ja vankila -akselilla, nämä mainitakseni. Nyt nämä ongelmat maksavat vielä enemmän – verorahoista nämäkin maksetaan.

Palataanko Kokkolassa 2000-luvulle, jolloin tilastot oli samankaltaisia?

Jairi Palonen

Kokkola