Päätoimittaja Tiina Ojutkangas: Voi meidän aivoparkojamme, jotka odottavat joutilasta käsityöhetkeä

Oikeastaan vasta nyt tajuan, miten hieno ja tarpeellinen kirja on Juha T. Hakalan pari vuotta sitten ilmestynyt "Tylsyyden ylistys". Hakala itse on tullut monille keskipohjalaisillekin tutuksi Kokkolan yliopistokeskuksen professorina.

Leppoisammasta elämäntavasta kirjoittava Hakala on kertonut tietävänsä kokemuksesta, että ihminen tarvitsee myös taukoja ja tylsyyttä. Kymmenisen vuotta sitten hän huomasi omalla työpaikallaan, että langat eivät pysyneet käsissä.

Hakala tietää, että kaikki työtehtävät eivät vaadi samalla tavalla sydäntä, jotkut voi tehdä hiukan vähemmän laadukkaasti ja osan asioista voi jättää tekemättä. Näin tulkitsen Hakalan tekstejä. Seuraus on sama, jos ei osaa itse arvottaa töitään. Kun laittaa joutaviin asioihin sydämensä, saattavat tärkeimmät jäädä ilman riittävää rakkautta.

Kirja tulee iholle siitäkin syystä, että mikrotauot ja hulluttelu ovat suhteellisen pienessä roolissa omassa elämässä tällä hetkellä vai ovatko. Ihailen tylsyydestä nauttivia ihmisiä, vaikka itse harvoin osaan olla tekemättä mitään. Se ei tarkoita, että aika kuluisi aina työssä, mutta jonkun tekemisen parissa kuitenkin.

Hakala neuvoo kirjassaan, että tyhjää hetkeä ei pidä täyttää tarttumalla kännykkään. Ja juuri tuokin on vaikeata. Koko ajan pitäisi tietää, mitä maailmassa, Keski-Pohjanmaalla ja Kokkolassa tapahtuu. Haluan tietää lomallakin, jos hallituksessa kuhisee, Kokkolan brändityössä havaitaan uusia käänteitä tai Korpelan Voimassa tapahtuu.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Hakalakaan ei toivottavasti tarkoita, etteikö uutisnälkää pidä sammuttaa. Kännykän näplääminen on nykyajan ihmisille joku refleksi, että kolmen minuutin kuluttua alkaa jo kuumottaa, onko joku somettanut jotain. Tai itse pitää ottaa kantaa johonkin päivänpolttavaan asiaan nopeasti, ketterästi ja joskus myös harkitsematta.

Luovuus, mitä se sitten on. Ja tylsyys. Siitä voi olla varma, että monen nykyajan ihmisen aivoparat kaipaavat lepoa. Meitä ei ole suunniteltu siihen keskeytysten tulvaan ja aivojen jatkuvaan rasitukseen, mihin moderni elämä meidät lähes pakottaa.

Työnteossa Hakala arvostaa armoa ja kohtuutta. Kuulostaa tietysti hyvältä, mutta pakko myöntää, että itse arvostan ehkä liikaakin hyvää lopputulosta, ahkeruutta ja jopa uhrautumista joukkueen puolesta. Mutta kenties armollisuus synnyttää luovuutta, jonka avulla saadaan aikaan hyviä asioita ja päästään siihen kuuluisaan maaliin.

Kirjoittamisen lomassa luovuus pääsi valloilleen ja tein ilahduttavan havainnon. Mökkikamppeisiin on pakattuna pyöröpuikot, virkkuukoukku ja lankoja kirjapinon lisäksi. Käsityötarvikkeet ovat sielunhoitoa varten. Voi istua mökin terassilla mukamas jotakin tekemässä, mutta samalla saa kuitenkin tuijotella järveä ja kuunnella tuulen suhinaa, lintujen laulua ja veneiden kulkua.

Ja ettenkö osaa laiskotella. Lempiharrastus on istua mitään tekemättä silitellen koiran sileätä turkkia. Koirakin tykkää. Nytkin lähes kehrää tuossa vieressä.

Kesä on jo hyvässä vauhdissa. Kuten joku neropatti sanoi kesäkuun 24. päivä, että jouluun on sitten puoli vuotta. Nyt voisi sanoa, että joulun välipäiviä vietetään puolen vuoden kuluttua. Mahdollisesti on lunta ja pakkastakin. Televisiosta tulee maastohiihtoa sen sijasta, että katsotaan yleisurheilua, jalkapalloa tai vaikka pesäpalloa kuten Kannuksessa sunnuntaina. Sitä voi muuten seurata Keskipohjanmaan ja Lestijoen verkoissa suorana lähetyksenäkin, jos ei pääse paikalle.