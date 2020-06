Silmikkoraanuista kultakirjontaan – Eeva-Liisa Jylhä kokosi Pylvään kylätalolle Ylivieskaan muistonäyttelyn äitinsä käsitöistä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolalainen Eeva-Liisa Jylhä on koonnut äitinsä Aili Ängeslevä-Jylhän käsitöistä näyttelyn Pylvään kylätalolle Ylivieskaan. Monipuolinen näyttely on avoinna viikon ajan kesä- ja heinäkuun vaihteessa. Se on samalla äidin kädentöiden muistonäyttely ja tyttären lopputyö Taito Keski-Pohjanmaan käsityökouluun.

Aili Ängeslevä-Jylhä valmistui 1950-luvun lopulla Wetterhofin käsityökoulusta ja teki elämäntyönsä tekstiilityön opettajana pääasiassa Muhoksella ja Reisjärvellä. Viikot kuluivat opetustyössä ja viikonloppuisin odottivat työt maalaistalon emäntänä.

Mukana näyttelyssä on puku, joka Eeva-Liisa Jylhän käsityksen mukaan on ollut esillä myös maailmannäyttelyssä Brysselissä. Myös Ailin omin käsin kutoma ja ompelema hääpuku on esillä näyttelyssä.

Eeva-Liisa Jylhä on kerännyt näyttelyyn kokonaisuuksia äitinsä töistä.

Ryijyjen, shaalien ja silmikkoraanujen lisäksi on esillä ainakin pöytäliinoja, kultakirjontaa, ikoneja, savitöitä, lasitöitä, koruja, kirjansidontatöitä sekä kantele, kaappikello ja entisöityjä huonekaluja.

Eläkepäivinään Aili Ängeslevä-Jylhä oli innokkaasti mukana kansalaisopiston kädentaidon piireissä ja erityisen tärkeä hänelle oli kutomapiiri Pylvään kylätalolla. Siksi myös käsityönäyttelyn paikaksi valikoitui kylätalo. Kylätalo on viiden viime vuoden aikana profiloitunut taide- ja käsityönäyttelyihin, jotka tavalla tai toisella liittyvät kyläyhteisöön. Sarjan aloitti yhteisötaideteos Pylväsvuo, joka sijoittui Ängeslevän raitille.

Kylätalolla toimii jo perinteen mukaan pop-up-taidekahvila näyttelyn ajan.

Näyttely on avoinna 29.6.-5.7. ma, ti, to ja pe 11-17, ke 13-19 ja la, su 11-16.