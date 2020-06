Scanfil Oyj myy mekaniikkatehtaan Kiinassa – Kauppahinta yli 18 miljoonaa euroa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Sievi

Sieviläisen pörssiyhtiön Scanfil Oyj:n tytäryhtiön Scanfil EMS Oy:n hallitus on päättänyt myydä Kiinassa Hangzhoussa sijaitsevan tytäryhtiön Scanfil (Hangzhou) Co, Ltd:n koko osakekannan 18,4 milj. euron kauppahinnalla Hangzhou Cabinet Technology Co, Ltd:lle. Scanfil-konserni kirjaa kauppasumman vuoden 2020 kolmannelle neljännekselle.

Kaupan toteutuminen riippuu vielä eräiden tavanomaisten ennakkoehtojen täyttymisestä. Kauppakirja on allekirjoitettu, ja mainitut ehdot toteutuvat lähiviikkoina.

Scanfilin Hangzhoun tehdas on ohutlevymekaniikkaan keskittyvä tehdas, jonka liikevaihto vuonna 2019 oli 29 miljoonaa ja liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa. Tehtaan työntekijämäärä on noin 400 henkilöä.

Scanfil keskittää Kiinan toimintonsa Suzhoun elektroniikan valmistukseen ja vaativaan integrointiin keskittyvälle tehtaalle. Scanfil käyttää Hangzhoun tehtaan mekaniikkapalveluja myös tulevaisuudessa.

Hangzhou Cabinet Technology on kiinalainen mekaniikan valmistaja, joka laajentaa toimintaansa ja jatkaa Hangzhoun tehtaan tuotantoa. Koko Hangzhoun tehtaan henkilöstö jatkaa uuden omistajan palveluksessa kaupan toteuduttua.

Kaupan tuoma kertaluonteinen positiivinen vaikutus liikevoittoon on noin 11 milj. euroa. Lopullinen tulosvaikutus määräytyy kaupan toteutumisen hetkellä.

– Olen tyytyväinen, että löysimme Hangzhoun mekaniikkayksiköllemme hyvän ostajan, joka tuo tehtaalle uutta asiakaskuntaa ja myös tuntee paikallisen mekaniikkamarkkinan erinomaisesti, sanoo Scanfilin toimitusjohtaja Petteri Jokitalo.

Hangzhou Cabinet Technology on perustettu toukokuussa 2012. Yhtiön liiketoiminta keskittyy tiedonliikenneverkkojen siirto- ja tallennusjärjestelmiin ja palvelimiin. Sen henkilöstö on noin 500 työntekijää.