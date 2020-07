Nivalassa todettu kaksi uutta koronatartuntaa – Altistuneet asetettu kotikaranteeniin

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella Nivalassa on 7. heinäkuuta todettu kaksi uutta COVID-19 -koronavirustartuntaa. Todetut tapaukset liittyvät samaan tartuntaketjuun. Altistuneet henkilöt on kartoitettu, heihin on oltu yhteydessä ja heidät on asetettu kotikaranteeniin.

Nivalassa on todettu nyt kaikkiaan seitsemän koronavirustartuntaa. Se on Kallion alueen kunnista ainoa, joka on THL:n koronaviruskartalla. Kartalla mainitaan kunnat, joissa on todettu vähintään viisi tartuntaa.

Yhtään Kallion alueen asukasta ei ole sairaalahoidossa COVID-19 -koronavirusinfektion vuoksi. Kalliosta kerrtotaan, että alueen epidemiologinen tilanne on edelleen rauhallinen ja riski COVID-19 –koronavirustartunnalle on alueella hyvin vähäinen.

– Jokainen todettu koronavirustapaus muistuttaa kuitenkin edelleen huolellisen käsihygienian ja turvavälien noudattamisen tarpeellisuudesta sekä viranomaissuositusten noudattamisen tärkeydestä, Kallion tiedotteessa muistutetaan.