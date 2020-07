Pyhäjärvellä pieni tieliikenneonnettomuus – Pakettiauto ja henkilöauto kolaroivat risteyksessä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pyhäjärvellä Ruotasen koulun lähettyvillä tapahtui torstaina alkuillasta pakettiauton ja henkilöauton kolari.

Kolari tapahtui Roomutien ja Tornitien risteyksessä. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen mukaan molemmat kuljettavat selvisivät säikähdyksellä, vaikkakin autoihin tuli jälkiä.

Pelastuslaitos on hoitanut tehtävänsä tapahtumapaikalla, ja ajoneuvot on siirretty sivuun. Poliisi selvittää vielä kolarin syitä. pelastuslaitokselta arvioitiin, että toinen kuljettaja on ajanut toisen auton eteen vahingossa.