Rajoitustenkin aikaan moni ruotsalainen pyrkii ja pääsee länsirajan yli – Näillä perusteluilla raja aukeaa koronarajoitusten aikana

Turun saaristossa ruotsalaiset rantautuvat huviveneillä Suomen-matkalle.

Vaasassa liikkeiden myyjät kertovat katukuvassa näkyvän ruotsalaisia. Esimerkiksi Vaasan Espresso House -kahvilassa käy useita ruotsalaisia asiakkaita päivittäin, kertoo barista Oona Karhu.

Vaikka koronan vuoksi asetetut matkustusrajoitukset ovat voimassa, riikinruotsia kuulee monessa suomalaisessa kaupungissa.

Kuinka tämä on mahdollista?

Suomi on kesän edetessä löyhentänyt jo monien maiden matkustusrajoituksia. Ruotsin kohdalla linja ei ole vielä heltynyt: länsirajaa valvotaan, eikä Suomi suosittele tarpeetonta matkustamista Ruotsiin.

Koronavirustilanteen vuoksi Suomi palautti keväällä käyttöön sisärajavalvonnan. Ruotsin vastaisella rajalla liikenne on ollut kevään ja kesän ajan huomattavasti hiljaisempaa kuin edellisvuonna vastaavana aikana.

Valtaosa vähentyneistäkin rajaylityksistä syntyy nyt suomalaisten toimesta, mutta ylittäjinä on myös ruotsalaisia. Rajavartiolaitos ei rekisteröi rajan ylittäjiä kansalaisuuksien mukaan, joten tarkkojen lukumäärien esittäminen ei onnistu.

Lapin rajavartiosto arvioi maanantaina julkaistussa tiedotteessa, että sen valvomilla rajanylityspaikoilla viime viikon rajanylittäjistä suomalaisia oli 82 prosenttia, ruotsalaisia 11 prosenttia ja loput olivat kolmannen maiden kansalaisia.

– Siltä osin kuin sisärajavalvonta on palautettu, rajan ylittäjien on käytettävä rajanylityspaikkoja. Muualta rajan ylittäminen ei ole sallittua ilman rajanylityslupaa, viestintäpäällikkö Päivi Kaasinen Rajavartiolaitoksen esikunnasta kertoi Lännen Medialle sähköpostitse.

Valvonta ei koske kuitenkaan Schengen-maiden välistä huvialusliikennettä, eli yksityishenkilöiden omalla veneellä matkailua.

– Schengen-maiden välinen huvialusliikenne on rajavalvonnan näkökulmasta rajoituksetta mahdollista, eikä huviveneillä ole velvollisuutta saapua rajatarkastukseen, Kaasinen toteaa.

Meren ylittämisen lisäksi Suomeen olisi naapurimaasta mahdollista saapua vaikka jokiteitse. Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan käytetä ahkerasti.

– Ahvenanmaalta saatujen tietojen mukaan huvialusliikenne on huomattavasti vähäisempää kuin normaalisti. Esimerkiksi ruotsalaisia veneitä on ollut tavallista vähemmän saaristossa liikkeellä. Myös Torniossa, jossa etäisyydet [maiden välillä] ovat pienemmät, on liikennöinti ollut rauhallista, kertoo luutnantti Aleksi Alho Länsi-Suomen merivartiostosta.

Suomen kansalaiset, pysyvästi Suomessa asuvat ja heidän perheenjäsenensä saavat aina palata Suomeen. Perustuslaillinen oikeus tulla maahan koskee myös kaksoiskansalaisia.

Muussa tapauksessa Ruotsista tulevat tarvitsevat nyt matkustusrajoitusten aikaan Suomeen saapumiseen pätevän syyn. Sellainen voi olla esimerkiksi työmatka, kiinteistön omistaminen Suomessa, opiskelu Suomessa tai läheiset perhesuhteet. Myös seurustelusuhde on hyväksyttävä syy matkustaa.

Päivi Kaasisen mukaan matkustajalla tulee aina olla vaadittava matkustusasiakirja ja tarvittaessa vaadittava viisumi tai oleskelulupa.

Sisärajan ylittäminen ei kuitenkaan edellytä aikaisemmasta poikkeavien matkustusasiakirjojen mukanaoloa.

– Pohjoismaiden kansalaiselle riittää Pohjoismaiden välisessä liikenteessä se, että henkilö kykenee jollakin tavoin osoittamaan henkilöllisyytensä.

Syy saapumiselle tarkistetaan rajatarkastustilanteessa.

Päivi Kaasisen mukaan kaikki Schengenin sisärajat ylittävä työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne on sallittua. Työmatkan tarkoitus ja edellytykset kuitenkin selvitetään rajatarkastuksen yhteydessä.

– Rajatarkastuksessa on varauduttava esittämään työmatkan perusteet ja erityisesti työsuhdetta tai toimeksiantoa koskevat asiakirjat.

Osoituksena Suomessa olevan kiinteistön omistuksesta voi esittää esimerkiksi kauppakirjan otteen tai verotustodistuksen. Suomessa opiskelevalta voidaan vaatia todistusta opiskeluoikeudesta.

Jos kyseessä on paluuliikenne muihin EU- ja Schengen-valtioihin tai niiden kautta, vaaditaan selvitys matkasta.

Jos taas matkustaa Suomeen perheasioissa, syyn voi todistaa esimerkiksi esittämällä kutsun häihin. Poikkeuksena muista esimerkiksi seurustelusuhteen todistamiseen voi riittää vain pelkkä ilmoitus asiasta.

– Lähtökohtaisesti rajatarkastuksessa luotetaan matkustajan omaan ilmoitukseen, yksittäistapauksissa voidaan kysellä tarkempia tietoja, Kaasinen sanoo.

– Esimerkiksi lähiomaisen vakavan sairastumisen tai seurustelusuhteen todistamiseen voi mennä rajatarkastustilanteessa paljon aikaa, joten suosittelemme, että jonkinlainen näyttö, kuten vaikka Suomessa olevan henkilön viesti, olisi suositeltava.

Päivi Kaasisen mukaan lopullinen päätös tehdään aina rajatarkastustilanteessa.

Länsi-Suomen merivartiosto tiedotti viime viikolla (3.7.) huomanneensa matkustaja-alusten henkilöliikenteen kasvaneen ja aiheuttaneen myös maahantulon estämistapauksia.

Merivartiosto muistutti tuolloin, että matkustusrajoitukset koskevat myös Ruotsista tai Ruotsin kautta saapuvia matkustajia.

– Valtaosalla asiat ovat olleet kunnossa ja matkustajat ovat hyvin perillä siitä, millä perusteilla saa tulla ja millä perusteilla ei, luutnantti Aleksi Alho kuvailee.

Osan kohdalla valistus oli kuitenkin tarpeen. Alho sanoo, että osa rajan ylittämistä yrittäneistä oli Ruotsissa vieraillulla olleita turisteja, jotka olivat tietämättömiä asetetuista rajoituksista.

Toisen ryhmän muodostivat ruotsalaiset, joiden vanhemmilla on mökki Suomessa. Oikeus tulla Suomeen mökille koskee kiinteistön omistajaa, hänen puolisoaan ja alaikäisiä lapsia, mutta ei jo aikuisia lapsia.

Länsirajalla käännytetyissä on kuitenkin kyse pienistä määristä. Alhon mukaan Länsi-Suomen merivartioston valvonta-alueella päivittäisten käännytysten määrä on viime aikoina vaihdellut muutamasta kymmenestä reiluun sataan.

Yleisesti länsirajaliikenne on rajoitusten vuoksi merkittävästi hiljaisempaa kuin normaalisti.

– Esimerkiksi Turun satamassa oli viime vuonna tähän aikaan noin 3000 tulijaa päivässä. Nyt rajanylityksiä on noin 1000 per päivä, eli vain kolmasosa normista, Alho sanoo.

– Liikennemäärät on merkittävästi pienempiä kuin normaalisti, ja se on tarkoituskin.

Sisärajavalvonta on voimassa Suomen ja Ruotsin välisellä rajalla ainakin 14. heinäkuuta asti.

Lisäksi Ruotsista Suomeen saapuville suositellaan kahden viikon omaehtoista karanteenia. Syynä rajoituksille on Ruotsin koronavirustilanne.

Ruotsalaisten matkustusinto Suomeen on vähäistä, toteaa Wasalinen toimitusjohtaja Peter Ståhlberg.

Wasaline liikennöi matkustajareittiä Vaasasta Uumajaan. Sen laiva Wasa Express kuljetti keväällä kuukauden ajan vain rahtia, mutta nyt Wasalinelta voi ostaa myös risteilymatkoja.

Ståhlberg sanoo, että vaikka rahti- ja työmatkaliikennettä Wasa Expressillä kulkeekin, Ruotsista Suomeen tuleva henkilöliikenne on käytännössä olematonta.

Työmatkaliikennekin kulkee Suomesta Ruotsiin, ei toiseen suuntaan.

– Ruotsista ei ole tällä hetkellä tulossa kukaan Suomeen meidän kautta. Edes kyselyjä ei tule.

– Viime vuoden heinäkuussa oli 44 000 matkustajaa, nyt on hyvä, jos rahti- ja työmatkaliikenteellä päästään 2000 henkilöön.

Rajavartiolaitoksen tilastojen mukaan Vaasan satamassa tilastoitiin viime viikolla 677 lähtijää ja 468 saapuvaa.

Ståhlbergin tietojen mukaan rajalla on aiemmin tehty joitain käännytyksiä, mutta niissäkin kyse on ollut rajoituksia koskevasta tietämättömyydestä, ei tahallisesta teosta.

Peter Ståhlbergin näkemys on, ettei Suomeen tällä hetkellä haluta Ruotsista edes matkustaa.

– Mitä olen Aftonbladetia tai Expresseniä lukenut, käsitys niiden perusteella on, ettei ole edes kiinnostusta tulla tänne. Ruotsissa ollaan rajoituksista hyvin tietoisia.

Vaasan sairaanhoitopiiri kiinnitti kesäkuun lopussa huomiota Ruotsista tulevan matkailun kasvuun. Se tiedotti 30.6. huolestaan koskien Ruotsista Suomeen suuntautuvan matkailun vaikutuksia.

Vaikka sairaanhoitopiirin alueella virus onkin tukahdutettu, Ruotsista tuleva matkailu voi vielä vaikuttaa asiaan, sairaanhoitopiiri totesi tiedotteessaan.

Infektioylilääkäri Juha Salosen mukaan tiedotteen taustalla olivat kuntien tekemät havainnot Ruotsista tulleiden matkustajien määrän kasvusta. Lisääntynyt liikkuvuus näkyi kuntien perusterveydenhuollossa.

Sairaanhoitopiirin kunnat olivat kiinnittäneet huomiota siihen, että osa Suomeen tulleista oli käynyt ennen matkaansa koronatestissä Ruotsissa. Se ei kuitenkaan poista omaehtoisen karanteenin tarvetta.

– Voi olla, että tartunta ei näy vielä tuossa testissä tai että tartunnan saa vasta testauksen jälkeen, Salonen sanoo.

Kuten muualla Suomessa, myös Vaasan sairaanhoitopiirin alueella pandemiatilanne on rauhoittunut. Uusia tartuntoja ei ole todettu enää touko-kesäkuun vaihteen jälkeen.

Juha Salonen muistuttaa Suomeen tulevia omaehtoisen karanteenin pitämisestä jatkossakin. Vaikka liikkuvuus lisääntyy, pandemiariski ei ole vielä ohi.

Viime viikkoina ruotsalaisia matkustajia on nähty yhä enemmän Vaasan katukuvassa.

Espresso Housen barista Oona Karhu kertoo, että ruotsalaisia käy kahvilassa päivittäin kourallinen.

– Parin viime viikon aikana heitä on tullut vähän enemmän, Karhu sanoo.

Hän huomaa ruotsalaiset muun muassa kahvilan sovelluksesta, joka on Ruotsissa erilainen.

Ruotsalaisten matkustajien määrät ovat kuitenkin pienempiä kuin tavallisena kesänä Vaasassa.

Myös keskustan vaateliikkeissä on palveltu ruotsalaisia asiakkaita, yhdessä yli kymmentä päivittäin.

Vaasan Marimekon myymäläpäällikkö Linda Välikorpi kertoo, että viime viikkojen aikana myymälässä on käynyt yksittäisiä ruotsalaisia.

Torin Amore-kahvilan työntekijä Mahmoud Mohamad kertoo muutaman ruotsalaisen asioineen heillä viime viikkoina.