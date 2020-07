Perho myönsi matkaparkille poikkeamisluvan – Karavaanareille tarkoitettu alue on tarkoitus avata elokuussa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Perhon kunnanhallitus myönsi maanantaina BestPark Oy:lle poikkeamisluvan matkaparkin toteuttamista varten.

Yritys aikoo rakentaa karavaanareille tarkoitetun matkaparkin Perhon keskustaan Haanentien ja ammattioppilaitoksen väliselle pellolle. Alue on nyt peltomaata, joka kaavamerkinnän mukaan kuuluu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeseen.

Perhon matkaparkkiin tulee paikat 24 ajoneuvolle sekä huoltorakennus suihku- ja wc-tiloineen. Perhon kunnanhallitus edellyttää, että ennen huoltorakennuksen rakennusluvan myöntämistä ja toiminnan käynnistämistä yrityksen on laadittava alueesta vuokrasopimus Perhon kunnan kanssa.

BestPark on Best-Caravan Oy:n sisaryhtiö, joka on aloittanut toimintansa tänä vuonna. Best-Caravan on erikoistunut matkailuautojen ja -vaunujen sekä niihin liittyvien palveluiden tarjoamiseen.

BestPark Oy aikoo rakentaa vuoteen 2024 mennessä yhteensä 50 matkaparkin verkoston Suomeen ja ulkomaille. Yritys tiedotti maanantaina, että verkoston ensimmäinen matkaparkki otetaan käyttöön heinäkuun lopussa Rovaniemellä. Perhon matkaparkki on puolestaan tarkoitus avata elokuussa.