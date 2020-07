Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Rahallinen tuki opiskelevalle nuorelle on hyödyksi myös yhteiskunnalle – Osaajia tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa

Kelan mukaan tänä kesänä opintotukea on nostettu enemmän kuin edellisinä kesinä. Opintoetuudet eivät tuo taloudellista onnea ja autuutta opiskelijalle mutta antavat mahdollisuuden opiskella. Yhteiskunnan punoma tukiverkko näyttää kestävän talouden suhdannevaihtelut – koronakevään aiheuttaman hetkellisen rajun pudotuksenkin. Yhden sulan voinee huoletta lisätä sosiaaliturvajärjestelmän hattuun.

Opintoraha ei ole ainoastaan Suomen käyttöönsä valjastama konsepti vaan laajalti tunnustettu toimintatapa. Etuuden maksuperiaatteet eivät ole kaikkialla yhteneviä.

Saksassa opintotuki on pienempi ja tarveharkintaisempi kuin Suomessa. Keski-Euroopan suurmaassa hakijan, tämän vanhempien ja puolison tulot vaikuttavat siihen, myönnetäänkö tukea vai ei. Korkeakouluopiskelujen rahoitus on verrattain kiharaista Yhdysvalloissa monilähtöisestä opintolainajärjestelmästä stipendeihin.

Suomessa opintotuen saamisen yleiset edellytykset ovat oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminen opiskelu, opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve. Valtio maksaa tukea opiskelijalle. Suomen malli ei esiinny samanlaajuisena ainakaan esitellyissä väestömäärältään suurissa maissa – ei taajaan ylipäätään globaalisti. Malli on opiskelijoiden näkökulmasta kohtuullisen tasa-arvoinen, minkä voi nähdä vahvuutena.

Opintotukijärjestelmä ei ole hyvistä puolistaan huolimatta säästynyt kritiikiltä. Etenkin opiskelijoiden etujärjestöt ovat moittineet opintotukea riittämättömäksi. Pelkästään sillä tulee hädin tuskin toimeen – jos ollenkaan. Tästä seuraa, että varoja on kerättävä muista tulonlähteistä.

Tyypillisimpiä tulonlähteitä ovat valtion takaama opintolaina ja opiskelujen ulkopuolella tehtävä työ. Molemmat tulonlähteet lihottavat tilipussia, mutta niillä on haittapuolensa.

Opintolainan takaisinmaksu voi osoittautua ongelmaksi, jos on vaikeuksia työllistyä valmistumisen jälkeen. Näin siitäkin huolimatta, että opintolainan korkotaso on matala ja että takaisinmaksuaika on joustava.

Lainapainotteiseen suuntaan vuonna 2017muuttuneen opintotukijärjestelmän on pelätty eriarvoistavan opiskelijoita. Muissakin Pohjoismaissa järjestelmäon lainapainotteinen, eikä tällaista kehityskulkua ole havaittu. On tosin todettava, että opintolainaehdot eroavat hivenen toisistaan valtioittain.

Toimeentulonsa turvatakseen voi syntyä painetta tehdä hartiavoimin töitä. Herkästi käy niin, että leivän pöytään hankkii opintojen kustannuksella, kun aikaa ja voimavaroja on rajallisesti.

Maksukyky on tuolloin kunnossa, mutta opinnot saattavat polkea paikallaan. Tämä koettelee kassaa takautuvasti. Kun opintopisteitä ei tule riittämiin, tukikuukausia voi joutua palauttamaan. Mikäli tutkintoa ei saa suoritettua määräajassa, porkkanaksi tarkoitettu opintolainahyvitys jää saamatta.

Tukipolitiikan puolesta tai sitä vastaan voi argumentoida loputtomiin. On järjestelmästä riippumatta toivottavaa, ettei varallisuus estä kouluttautumista. Yhteiskunta tarvitsee osaajia – nyt ja tulevaisuudessa.