Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kun yhdestä kalustohallista tuli ”kalustohalligate”

Muualta maakunnasta katsottuna keskustelu Kokkolan rakenteilla olevan paloaseman kalustohallista varmaankin on joutava asia. Se ei ole. Ei ole yhdentekevää miltä Kokkolan ydinkeskusta näyttää seuraavien vuosikymmenien ajan.

Todettakoon vielä kerran, että Kokkola tarvitsi ja tarvitsee asianmukaisen paloaseman. Siitä ei ole kahta puhetta. Kukaan ei ole tätä itsestäänselvyyttä kyseenalaistamassa.

Syytä on myös pitää mielessä, että ensi vuoden lokakuussa valmistuvasta paloasemakokonaisuudesta on toistaiseksi nähtävissä vain tontin reunalle keltaisen päiväkodin viereen noussut massiivinen, mustanpuhuva kalustohalli.

Kokkolan kaupungin virkamiehet – kaupunginjohtajan johdolla ja hänen aloitteestaan – saivat lausua Keskipohjanmaalle näkemyksensä prosessista, jonka lopputulemasta vasta yksi osa on valmis. On tietenkin niin, että vaikuttamisen paikka asioihin on valmisteluvaiheessa. Aivan erikoinen näkemys sen sijaan on ikään kuin syyllistää kalustohallin ulkonäköä ja sen sopimista lähiympäristöön arvostelevia malliin ”harmittaa, kun jälkikäteen kritisoidaan”.

Aivan varmasti paloaseman lupaprosessi on mennyt aivan oikein. Epäilemättä on menty myös kaavan mukaan. Ovatko kaikki prosessiin osallisina olleet virkamiehet ja vastuulliset poliitikot todellakin tienneet ja osanneet hahmottaa miltä rakennettu todellisuus näyttää? Epäillä sopii.

Ainakaan tämän pääkirjoituksen laatija ei viime marraskuussa paloaseman rakentamisesta juttua tehdessään ja havainnekuvia tutkiessaan tähän pystynyt. Syynä toki voi olla journalististen taitojen puute tai ammatillinen laiskuus. Kumpikaan ei ole erityinen meriitti.

On tietenkin totta, että kaupunkikuvan arvioinnissa ”kauneus on katsoja silmässä”. Kaupunginjohtaja Stina Mattilan esteettinen näkemys on hyvin varovaisesti ilmaisten mielenkiintoinen: ”Minun mielipiteeni on, että halli istuu ympäristöönsä ja on hyvännäköinen”, Mattila arvioi.

Mahtaakohan kaupunginjohtajan mielipidettä jakaa yksikään kaupunkilainen? Sitäkin sopii epäillä.

Kaupunki tosin on kuulemma saanut paloaseman rakennushankkeesta vain yhdenlaista palautetta: ”Ei mitään muuta kuin positiivista”. Jos näin todellakin on, kaupunginarkkitehti Kristian Biskopille tulleita kommentteja ei lasketa. Biskop nimittäin totesi Keskipohjanmaan jutussa (digi 16.7., printti 17.7.)saaneensa kaupunkilaisilta yhteydenottoja varastohallin sopivuudesta ympäristöönsä. Kyse ei ollut kehuista.

Samassa jutussa Biskop myös toteaa kalustohallin olevan ”kontrastinen” eli käytännössä poikkeavan radikaalisti muusta ympäristöstä. Kaupunginarkkitehti myös ihmettelee nykyrakentamisen kapeaa värikarttaa. ”Meillä on oikeastaan kahdenvärisiä rakennuksia, valkoisia tai harmaita. Keinovalikoimassa olisi paljon kauniita värejä, joita voisi rohkeasti käyttää ja hakea värillä elävyyttä”, Biskop toteaa.

Erilaisen esimerkin tarjoaa Jokilaaksojen pelastuslaitoksen puulla verhoiltu paloasema Kalajoella. Sen suunnittelija (Arkman arkkitehtuuri Oy) on sama kuin Kokkolassa. ”Teimme (Kokkolassa) töitä tilaajan toiveiden pohjalta”, Arkmanin toimitusjohtaja Jussi Mansikkamäki totesi Keskipohjanmaalle (20.7./21.7.).

Vaikka yhdestä tummanharmaasta kalustohallista tulikin ”kalustohalligate”, se on ja pysyy paikallaan. Tästä vinkkelistä arvostelu tosiaan on hyödytöntä. Siinä mielessä kuitenkin mitä tärkeintä, että vastaisuudessa kaikki julkisen rakentamisen suunnittelemisessa ja päättämisessä mukana olevat mahdollisimman tarkasti tiedostaisivat päätöksiensä vaikutukset.

Nyt tämä puoli jäi hieman vajaaksi.