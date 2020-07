Kokkolalaiselle kampaamoyrittäjälle Olga Tervoselle vakioasiakkaat ovat melkein kuin ystäviä: "He ovat minulle vieraita ja kampaamo on koti, mihin he tulevat käymään"



Olga Tervonen suosittelee käyttämään erityisesti nyt poikkeustilan aikana paikallisten yrittäjien palveluja ja tuotteita. Itsellään hänellä on korvissaan kokkolalaisen taidekäsityöläisen Marianne Uusitalon nahkakorvakorut. Maisa Järvelä

Olga Tervonen, oliko kauneusala toiveammattisi jo nuorena? Mikä oli polkusi Kokkolaan? – Ei todellakaan ollut, en koulun jälkeen tiennyt, mitä haluaisin tehdä.