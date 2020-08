Maakunnan äänessä äskettäin joku ihaili sitä, että EU:lle Suomi on pienin nettomaksaja! Niin oletko samaa mieltä pääministeri Sanna Marinin kanssa, kun hän totesi, luvattuaan jakaa suomalaisten veronmaksajien rahoja sinne tänne ympäri Eurooppaa, että Suomi on rikas maa. Kuitenkin jo 1800-luvulla kansallisrunoilijamme Runeberg kirjoitti "On maamme köyhä, siksi jää, jos kultaa kaivannet Sen vieras kyllä hylkäjää, mut meille kallein maa on tää, sen salot, saaret, manteret, ne meist on kultaiset."

Pääministerin sanonnasta olisi mukava kuulla, jos pääministeri selventäisi kansalaisille, mihin tuo väite perustuu. Suomi ottaa velkaa, että pääministeri voi lahjoittaa rikkaimmille maille.

On tärkeä välittää tälle nettomaksajan ihailijalle ja pääministerille tiedoksi, että Suomessa on Unionin neljänneksi ankarin arvonlisävero. Siirryttäessä eri veromuotoihin, palkkaverotuksessa tilanne on samansuuntainen. Yli 10 000 euroa kuussa tienaavan suomalaisen verotus on Unionin neljänneksi kireintä. Ja tämä joukko maksaa yli 80 prosenttia tuloverokertymästä, niin todennäköisesti etelän löysillä jakoperusteella jaettavien tukien johdosta, heidänkin verotustaan on Suomessa kiristettävä. Keskipalkkaisen, noin 3000–4000 euroa tienaavien verotus on Unionin seitsemänneksi kireintä, eli kyllä senkin joukon veroja on kiristettävä. Ja kyllä tämän hetken pääministerin Italialle lahjoitetun yli 80 miljardin maksuun eivät pienituloisimmatkaan selviä ilman kiristyksiä, sillä 2000–2500 euroa kuussa tienaavia verotetaan kahdeksanneksi kireimmin Suomessa.

Jotain outoa tässä ilmaisen rahanjaossa on siihen kasvatustapaan, mitä meikäläiselle kotona ja koulussa annettiin. Että maat, jotka ovat pitäneet veroprosentit kansalaisilleen alhaisena ja hoitaneet etuisuuksia kansalaisilleen velkarahalla ja siten joutuneet ahdinkoon, niin silloin me korkean verotuksen ja pahoin velkaantuneena maana avitamme.

Tästä tietenkin tyhmästä päätelmästäni päädyin siihen, että pääministerimme tavoite oli saada sulkia hattuun ja toisena se, etteivät eteläisissä jäsenmaissa, kuten Italia, Espanja, Portugali, Kreikka jne. jouduta verottamaan kansalaisia yhtä raskaasti kuin Suomessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Jos nykyinen pääministeri saa vielä aikansa huseerata jakamalla veroeurojamme mainituille maille, voi joutua perumaan puheensa ja toteamaan, kun valtion ja kuntien velka on kivunnut 200 miljardin paikkeille, eipä taida Suomi enää ollakaan rikas maa.