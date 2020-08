Kokkolan tori täyttyi keskiviikkona – Pitkän odotuksen jälkeen ensimmäinen iltatori järjestettiin

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Koko kevään ja kesän tyhjää huutanut Kokkolan tori sai osakseen paljon iloisia kävijöitä, kun kesän ensimmäinen iltatori järjestettiin keskiviikkoiltana. Pitkähihaisia ei paljoa kenenkään päällä näkynyt, sillä sää suosi hellelukemin ja aurinko paistoi kirkkaasti vielä illallakin.

Kokkolan ensimmäinen iltatori keräsi paljon väkeä poikkeuksellisen kesän jälkeen. Tunnelmasta huomasi, että tätä iltaa oli moni odottanut. Torilla kävi kova kuhina ja kävijät olivat niin paikallisia kuin turisteja, vauvoista vanhuksiin. Jotkut nauttivat ruokakojujen herkkuja sivummalla syöden ja torielämää seuraten. Toiset taas kiertelivät säntisti jokaisen myyntipöydän ja tarkistivat illan tarjonnan.

Paikalla oli niin perinteisiä torikauppiaita, marja-, karkki- ja jäätelömyyjiä sekä elävää musiikkia ja kirpputorimeininkiä. Kokkolalaiset Oosa Paavola, Melisa Adem, Ellen Ojala, Nicola Hohenthal ja Maria Adem olivat päättäneet myös tulla myymään omia tavaroitaan.

– Muutama päivä sitten päätimme, että yhdessä tullaan myymään vanhoja tavaroitamme, tytöt tuumaavat.

Nuoret innokkaat myyjät ovat saapuneet paikalle viiden aikaan ja aikovat sinnikkäästi olla iltaan asti, vaikkakaan myynti ei ole vielä ainakaan lähtenyt lennokkaaseen nousuun. Ruoholle levitetyn viltin päältä löytyy vaatteita sekä leluja.

– Olemme käyneet myös itsekin kiertelemässä vuorotellen, mutta emme ole löytäneet mitään. Aiomme tulla kyllä uudestaankin vielä tänä kesänä, tytöt pohtivat.

Tällä hetkellä iltatoreja on suunnitteilla keskiviikkoisin elokuun loppuun saakka, mutta tilanne voi muuttua nopeastikin. Rajoituksena kuitenkin on elintarvikkeiden suhteen, ainoastaan valmiiksi pakattujen myynti on sallittua.

Loppukesänä suunnitteilla on, että Kokkolan iltatoreja järjestettäisiin myös sunnuntaisin. Kalenteriin on merkitty toritapahtuma jo kahdelle pyhälle. 9. elokuuta järjestetään lasten myyntitapahtuma. Sen lisäksi seuraavana sunnuntaina, 16. elokuuta, suunnitteilla on jotain Kokkolan torille poikkeuksellista: peräkärry- ja peräkonttimyyntiä.