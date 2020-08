Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Alueellisille rajoituksille saattaa tulla tarvetta, kun tulevia toimenpiteitä arvioidaan – Testeihin pääseminen kaikkialla Suomessa on olennaista

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila korosti torstain tiedotustilaisuudessa testaamisen merkitystä koronatilanteen hoitamiseksi. Keskeinen toimenpide on testaus- ja jäljityskapasiteetin nostaminen. Tällä hetkellä testejä tehdään reilut 13 000 vuorokaudessa, mikä sekin on erittäin paljon enemmän kuin keväällä, jolloin testeihin ei niin vain menty.

Monet ohjeistukset ovat muuttuneet viiden kuukauden aikana kuten oikein onkin tilannekuvan muuttuessa ja kokemuksen karttuessa. Nyt viranomaiset ovat sitä mieltä, että testata pitää runsaasti ja testeihin päästä myös viikonloppuisin. Lievienkin oireiden vuoksi on syytä mennä testiin puhumattakaan tilanteesta, jossa on mahdollisesti altistunut koronavirukselle.

Kaikkialla Suomessa testeihin ei pääse yhtä hyvin. Hämmennystä on herättänyt se, että esimerkiksi kotimaanmatkailijat eivät ole kaikkialla päässeet kokeisiin ennen kuin kotipaikkakunnalla. STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki muistutti torstaina, että nopeus on tärkeätä altistusten vähentämiseksi. Suomeksi sanottuna kysymys on siitä, että testaamisen siirtäminen voi tarkoittaa sitä, että useammat ihmiset altistuvat koronavirukselle.

Soiten laueella testeissä on käyty aktiivisesti, vaikka tautitilannetta voi varmasti kuvailla hyväksi. Soitessa testeihin pääsee tarvittaessa kaikkina viikonpäivinä. Esimerkiksi Kalajoella testit tehdään arkisin virka-aikana.

Suomessa raportoitiin torstaina yhteensä 20 uutta koronavirustartuntaa vuorokauden aikana, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yhteensä tartuntoja on todettu 7 532. Uudet todetut tartunnat ovat jakautuneet ympäri maata, mutta Keskipohjanmaan alueella on viikkoja edellisistä tartunnoista.

Valitettavasti tartuntojen määrä on Suomessa kääntynyt kasvuun. Siinä valossa Suomessakin pohditaan erilaisia vaihtoehtoja ja niihin liittyviä toimenpiteitä. On selvää, että viranomaiset pyrkivät tekemään kaikkensa tilanteen hoitamiseksi, mutta kansalaisiltakin odotetaan järkitoimia. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö luotti ihmisten jaksamiseen Facebook-viestissään keskiviikkona. Hän kirjoitti uskovansa, että ihmiset jaksavat jälleen rajoittaa olemistaan ja pitää mielessään, mikä on itselle ja muille turvallista.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalaisen mukaan koronavirustartuntoja on tullut Suomeen ulkomailta. Erityisesti Balkanin maiden ja Ruotsin suunnalta on todettu saapuneen tartuntoja. Puumalainen kertoi, että tartunnat ovat tulleet useista eri maista ja niitä on saapunut erilaisissa asioissa matkanneiden mukana. Hallitus tekikin torstaina muutoksia matkustusrajoituksiin. Ruotsin tilanteeseen saattaa tulla muutoksia lähitulevaisuudessa, sillä valtioneuvosto harkitsee rajoitusten poistamista Ruotsin osalta.

Lähiaikojen kuumimmat asiat ovat ainakin maskisuositukset, etätyön tilanne ja tapahtumien järjestäminen. Nykyisiin linjauksiin ja suosituksiin saattaa tulla hyvinkin nopeasti muutoksia koronatilanteen muuttuessa. STM vetoaa jo nyt työnantajiin, että etätyösuosituksen ainakin toistaiseksi päätyttyä nämä pohtisivat turvallisia vaihtoehtoja töihin paluulle. Osassa yrityksiä työntekijät jatkavat edelleet etätyötä tai vuorottelevat.

Koronatilanne vaihtelee runsaasti eri puolilla Suomea. Hallituksen ja terveysviranomaisten toivoisi tulevaisuudessa ottavan huomioon alueelliset erot, kun erilaisia suosituksia tai määräyksiä annetaan. Suuri osa ihmisistä hyväksyy sen, että jokainen voi vaikuttaa omalla toiminnallaan koronatartuntojen ehkäisemiseen. Toisaalta terveen kunnan pikkukoulussa ei tarvita välttämättä etäopetusta vaikka sellainen osoittautuisi välttämättämättömäksi isommilla paikkakunnilla ja niiden kouluissa.