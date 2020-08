MTK Keski-Pohjanmaan toiminnanjohtajan Jan-Ove Nymanin mielipide: Suomalaista kuluttajaa suojataan salmonellalta

Lauantain 1.8. Keskipohjanmaa-lehdessä oli mielipidekirjoitus, jonka virheellistä salmonellatietoa haluan korjata. Kirjoituksessa kuvattu sika salmonellalevittäjänä saattaa pitää paikkansa sellaisessa tuotannossa missä salmonellan kanssa yritetään elää. Suomessa kuluttajaa suojataan salmonellalta ja Suomessa on salmonellan osalta nollatoleranssi, sika- ja siipikarjatuotannossa.

Meillä on suomessa salmonellavalvontaohjelma. Valvontaohjelma kattaa käytännössä varsin aktiivisen testaamisen sekä tuotantotiloilla että teurastamoissa ja leikkaamoissa. Virallisia näytteitä otetaan vuosittain tuhansia, ja ruokaketjun toimijat testaavat myös työntekijöidensä salmonella-tartuntatilannetta työhöntulotarkastuksissa sekä työntekijän ulkomaanmatkojen jälkeen

Salmonellan löytyminen tuotantoeläintilalta on valtava taloudellinen katastrofi tilalle. Jos esimerkiksi sikalasta löytyy salmonella, niin se tarkoittaa koko tilan tyhjentämistä ja perusteellista puhdistamista ja desinfiointia. Salmonellatartunnan saanut sika ei suomessa kelpaa enää elintarvikkeeksi, vaan kaikki tilan siat lopetetaan ja raadot toimitetaan Honkajoelle hävitettäväksi. Sen sijaan, että siasta saisi tuottoa, tilallisen pitää nyt maksaa niiden hävittämisestä.

Teurastamoiden asiakkaina lähes jokaisella tilalla on salmonellavakuutus. Vaikka vakuutus on olemassa, korvaus ei korvaa kaikkia kustannuksia ja vaivaa. Salmonellasaneeraukset aiheuttavat kotieläintiloille valtavia tappioita kohdalle osuessaan.

Suomessa pyritään siis kaikin mahdollisin tavoin välttämään salmonellan tarttumista tuotantoeläimiin. Kotieläintiloilla on vastustettava salmonellatartuntoja torjumalla sitä levittäviä haittaeläimiä kuten lintuja ja jyrsijöitä, taudinaiheuttajia levittäviä eläimiä ei saa päästää ruokaketjussa tuotantotiloihin.

Stressaantunut sika ulostaa normaalia enemmän, ja stressin myötä esiintyy muun muassa hännänpurentaa. Suomessa jokaisella sialla on saparo tallessa, mikä on hyvä mittari maan hyvästä eläinhoitotilanteesta. Hyvä hoito ja eläintautitilanne näkyy myös siinä, että meillä tuotetaan myös täysin antibioottivapaata lihaa. Suomi on yksi harvoista maailman maista, jotka pystyvät takaamaan salmonellavapaan sian-, broilerin- ja kananmunatuotannon.

Kyse siis ei ole luonnosta vieraantumisesta vaan siitä, että torjutaan tauteja ennen kuin ne sairastuttavat eläimiä ja ihmisiä. Lihantuotannon salmonellavapauden takaaminen tapahtuu ennen kaikkea alkutuotannossa, jossa huolehditaan tilan sisäisen toiminnan tautisuojasta sekä siitä, että tautia levittäviä eläimiä ei päästetä kosketuksiin tuotantoeläinten ja niiden rehun kanssa. Tämän lisäksi tilalla työskentelevän henkilöstön hygieniaa ylläpitävät toimenpiteet liikkuessa sikalan osastolta toiselle ja ulkoa sisälle tai sisältä ulos ovat systemaattisia, millä estetään myös se, että jos maaperässä esiintyvää bakteeria on esimerkiksi ulkotiloissa, se ei leviä tilalta toiselle ihmisen toiminnan seurauksena. Hyvin harvoin sika- ja siipikarjatiloilla päästetään ulkopuolista henkilöä tuotantotiloihin tautivaaran vuoksi.

Tällä työllä on saavutettu myös Suomen hyvä antibioottiresistenssitilanne. Torjumalla salmonellaa torjumme myös monia muita eläintauteja ja zoonooseja eli ihmisellekin haitallisia taudinaiheuttajia.

Hyvä luontosuhde tarkoittaa sitä, että tunnetaan luonnossa piilevät riskit. Suomalainen lihantuotantoketju osaa torjua tauteja erinomaisesti, ja naakkojen kannan hallinta on osa tärkeää tautien torjuntatyötä ja merkittävä osa kaikkien suomalaisten terveyden suojelua, mikä ei ole vapaaehtoista, vaan salmonellan torjuntaan velvoittaa kansallinen lainsäädäntömme.

Jan-Ove Nyman

toiminnanjohtaja,

MTK Keski-Pohjanmaa