Valko-Venäjällä pidätettiin yöllä 700 mielenosoittajaa – Protestit jatkuvat väkivallasta huolimatta

Valko-Venäjän presidentinvaalien jälkeiset protestit ovat jatkuneet torstaina.

Torstaina tuhannet kerääntyivät pääkaupunki Minskin kaduille pidellen kiinni kukkasista ja toisistaan, uutisoi BBC. Valkoisiin pukeutuneet ihmiset osoittivat mieltä poliisin mielenosoittajiin käyttämää väkivaltaa vastaan.

Valko-Venäjän sisäministeriö kertoi torstaina, että poliisi pidätti neljäntenä protestiyönä keskiviikon ja torstain välissä 700 ihmistä, uutisoi muun muassa Reuters. Aikaisemmin on kerrottu, että sunnuntaista lähtien on pidätetty 6000 mielenosoittajaa.

Protestit leimahtivat täysiin liekkeihinsä, kun maata yli neljännesvuosisadan johtanut Alexandr Lukashenko voitti sunnuntaina pidetyt presidentinvaalit. Oppositio ja riippumattomat ulkomaiset vaalitarkkailijat ovat sanoneet, etteivät vaalit olleet vapaat taikka rehelliset.

Lukashenko on syyttänyt mielenosoittajien veljeilevän venäläisten ja muiden ulkomaalaisten kanssa kaataakseen hänen hallintonsa. Lukashenko on verrannut mielenosoittajia rikollisryhmiin. Keskiviikkona Lukashenko sanoi, että mielenosoittajien ytimessä on rikollisia ja työttömiä, uutisoi Reuters.

BBC:n mukaan presidentinvaalien jälkeisissä mielenosoituksissa on kuollut kaksi ihmistä. Ensimmäinen menehtyi poliisin mukaan omaan räjähteeseensä maanantaina ja toinen kuoli keskiviikkona sairaalassa.

BBC kertoo, että keskiviikkona Homelin kaupungissa menehtynyttä 25-vuotiasta miestä oli pidetty tunteja poliisiautossa. Hänellä oli ongelmia sydämen kanssa, kertoo uhrin äiti brittimedian mukaan.

Valko-Venäjän poliisia on syytetty tarpeettoman väkivallan käyttämisestä mielenosoittajia kohtaan. Mielenosoituksissa on loukkaantunut ainakin 200 ihmistä, kertoo BBC.

Useat tahot ovat tuominneet Valko-Venäjän toimet. Esimerkiksi YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Michelle Bachelet lausui keskiviikkona tuomitsevansa Valko-Venäjän "väkivaltaisen vastauksen" rauhallisiin vaalien jälkeisiin mielenosoituksiin.

EU:n ulkoministerien on tarkoitus neuvotella Valko-Venäjän tilanteesta perjantaina. On mahdollista, että Valko-Venäjää kohtaan asetetaan pakotteita.

Latvia, Liettua ja Puola ovat tarjoutuneet toimimaan sovittelijana presidentti Lukashenkon ja mielenosoittajien välillä. Maat uhkasivat Valko-Venäjää Euroopan tai kansallisen tason pakotteilla, jos tarjous hylätään, uutisoi Reuters keskiviikkona.

Unkarin ulkoministeri puolestaan totesi, että Unkari haluaisi, että EU kävisi Valko-Venäjän kanssa vuoropuhelua ja välttäisi maan sulkemista ulkopuolelle, uutisoi Reuters torstaina.