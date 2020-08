Lukijan mielipide: Julkisuus purkaa paineita – entä sitten?

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pomosta puhuminen voi olla harmitonta ajanvietekeskustelua. Pomolle naureskellaan ja häntä nimitellään työkavereiden kesken. Mutta kun esimies kohtelee huonosti, niin on luonnollista, että alaiselle tulee sisäinen pakko kertoa siitä jollekin. Jos esimies käyttäytyy tylysti ja loukkaavasti, niin siitä ei pidä vaieta. Silloin on hyvä, että työtoverit jakavat kokemansa keskenään. Työtovereiden kanssa jaetut ikävät ja loukkaavat kokemukset synnyttävät henkilöstössä yhteekuuluvuudentunnetta. On helpottavaa kovia kokeneelle työntekijälle, jos hän ei tunne olevansa ainoa, joka saa osakseen tylyä kohtelua.

Jos työntekijöiden keskinäinen keskustelu ei johda toimintaan työyhteisöä vaivaavan asian korjaamiseksi, viimeistään silloin alkaa työnteko kärsiä. Ei ole ihme, että asiaintilan pajastaminen julkisuudessa houkuttelee. Sopii kuitenkin kysyä, paraneeko korjattava tilanne sillä, että tulehtunut tilanne puhkaistaan ja paine puretaan tekemällä asia julkiseksi. Julkisuus on moukari joka havahduttaa, mutta särkeekö se enemmän kuin parantaa?

Johtaminen on monimutkaista työyhteisöissä, joissa viranhaltijat valmistelevat päätettävät asiat ja toimeenpanevat tehdyt päätökset ja joissa viranhaltijoiden lisäksi luottamushenkilöt johtavat päätösvallallaan. Monikärkinen johtaminen mutkistaa työntekoa. Ei ole mikään ihme, että henkilöstö suhteutuu varauksella luottamushenkilöihin ja toisaalta toivoo heiltä apua hankaliksi koettuihin tilanteisiin. Mitä useampi kokki, sitä huonompi soppa. Kokkolan kaupungin johtaminen ja henkilöstön tilanne tuskin korjaantuu sillä, että pidetään ”hoitokokouksia” tai asiaa puidaan julkisesti.

Jotta töitä tehtäisiin pääasiassa hyvillä mielin, olisi tuettava työpaikan sisäistä keskustelua. Työyhteisöt oppivat nopeasti sen, ovatko eriävät kannanotot työkokouksissa toivottavia vai ei. Jokaiselle työntekijälle työpaikan säilyttäminen on niin tärkeää, että hän mielummin sulkee suunsa ja kärsii huonosta ilmapiiristä ja kohtelusta, jos vaihtoehtona on työpaikan menettäminen tai entistäkin tylympi kohtelu.

Alaiset muokkaavat johtajaa ja johtajat alaisia. Aika tavallista on, että henkilöstö vaikenee kokouksissa, mutta käytävillä ja omissa työhuoneissa aletaan kollegoiden kanssa ilmaista omia mielipiteitä kokouksessa puheenaolleesta. Näin johtaja syrjäytetään keskustelusta, joka voisi auttaa häntä ymmärtämään toimintansa vaikutuksia. Olisi toivottavaa, että johtajat ja alaiset voisivat kehittyä vuorovaikutustaidoissaan. Avuksi voisi olla oman työ- ja elämänkokemuksen tutkiminen luotettavan henkilön kanssa.

Hannu Kuusniemi

Kokkola