Kaupunginhallituksella luottamus Stina Mattilaa kohtaan – Jatkossa tilannetta seurataan säännöllisissä kehityskeskusteluissa

Kokkolan kaupunki tiedotti tiistaina, että kaupunginhallitus on kokonaistilanteen selvittämiseksi kuullut kaupungin henkilöstön edustajien näkemyksen kaupunginjohtaja Stina Mattilan johtamistavasta ja siitä esitetystä kritiikistä. Henkilöstöä selvityksessä edustavat vaalein valitut työsuojeluvaltuutetut.

Työsuojeluvaltuutetut toteavat lausunnossaan, että heidän toimivaltuuksiaan tai mahdollisuuttaan käyttää niitä ei ole rajoitettu.

Tiedotteessa mainitaan, että kaupunginhallituksella on täysi luottamus kaupunginjohtajaa kohtaan. Kaupunginjohtaja on asiasta käydyissä keskusteluissa osoittanut halua arvioida kriittisesti omaa käytöstään kuormittavassa tilanteessa. Jatkossa kaupunginhallitus seuraa tilannetta kaupunginjohtajan kanssa käytävissä säännöllisissä kehityskeskusteluissa.

Tiedotteessa myös muistutetaan, että kaupunginhallitus kannustaa edelleen kaikkia henkilöitä, jotka ovat työssään kohdanneet epäasiallista käyttäytymistä tai kohtelua kenen tahansa taholta, nostamaan asian mahdollisimman pian esille organisaatiossa keskusteluin tai tekemällä ilmoituksen epäasiallisesta kohtelusta.

Kaupunkiorganisaatio tarjoaa tukea sekä keskusteluihin että ilmoituksen tekemiseen ja asian käsittelyyn.

Kokkolan kaupunkiorganisaatiossa on käytössä useita kanavia huolen ilmaisuun ja ongelmien esille nostamiseen. Mitä vakavammista ongelmista on kyse, sitä tärkeämpää on, että ne käsitellään yhteisten käytäntöjen mukaisesti. Esimerkiksi epäasialliseen käyttäytymiseen tai kohteluun pitää aina puuttua.