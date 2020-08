Työttömyys jatkanut kasvuaan Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla – Nuoret kärsineet työttömyydestä erityisen paljon korona-aikana

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

ELY-keskus tiedotti, että työttömys on kasvanut kaikissa Pohjanmaan TE-toimiston kunnissa edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna. Heinäkuussa Kokkolan työttömyysaste oli 12,1 prosenttia ja Pietarsaaren 13,3 prosenttia. Koronaviruksen leviämisen ehkäisytoimet siis lisäsivät työttömyyttä ja vaikuttivat erityisesti lomautettujen määrään.

Kuitenkin verrattuna edelliseen kuukauteen eli kesäkuuhun työttömien kuin lomautettujenkin määrä vähentyi, ja uusia avoimia työpaikkoja oli heinäkuussa hieman enemmän kuin vuotta aiemmin.

Pohjanmaan ELY-­keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-­Suomen toiseksi alhaisin, 11,5 prosenttia. Koko maassa vastaava osuus on 14,7 prosenttia.

ELYn mukaan työttömyys kasvoi kaikissa ikäryhmissä, mutta nuoria työttömiä oli heinäkuussa poikkeuksellisen paljon. Moni nuori on joutunut lomautetuksi tai irtisanotuksi, eivätkä ammattiin valmistuneet ole työllistyneet aikaisempaan tapaan. Monelta jäi myös kesätyöpaikka saamatta tänä kesänä.

– Sillä, ettei alkupää työurasta oikein käynnisty, voi olla nuorille pitkäaikaisia vaikutuksia. Se voi vaikeuttaa työllistymistä myöhemminkin. Jotta näin ei pääsisi käymään, panostamme nuorten palveluihin, esimerkiksi palkkatukea voimme myöntää nuorten työllistämiseen hyvin joustavasti, lupaa johtaja Mika Palosaari Pohjanmaan TE-toimistosta.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi määrällisesti eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmässä ja vähentyi eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä. Palosaaren mukaan joillakin aloilla on edelleen rekrytointiongelmia.

– Kohtaanto-ongelma ei ole kadonnut mihinkään, vaikka työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut rajusti. Metalli-, rakennus- ja IT-alalla on edelleen työvoimapulaa. Joihinkin rekrytointiongelmiin voimme vaikuttaa tarjoamallamme rekrytointikoulutuksella. Siitä on monia hyviä kokemuksia.