Minna Mustosen kolumni: Turvavälit ja käsidesit käyttöön, minusta on tullut koronakyylä

Ei kauppareissua, ettei tule vähintään itsekseen päiviteltyä kanssaihmisten käyttäytymistä. Koskaan aikaisemmin en ole itsestäni huomannut sellaisia luonteenpiirteitä, mitä näin korona-aikaan on esiin putkahdellut.

Minusta on tullut koronakyylä!

Tuohtuneena seuraan turvavälien toteutumista. Kuinka hävytöntä on, kun kassajonossa pidät turvaväliä puolitoistametriä edellisen selkään ja joku kiilaa ostoksineen väliin. Ilman muuta vahingossa, mutta jo vain tekisi mieli sanoa. Harmituksen puna valtaa kasvot myös siinä vaiheessa, kun joku jää tavaroitaan pakkaamaan liian hitaasti. Olen tuuminut, että parasta olisi ostokset nostella ostoskärryihin ja häipyä sivummalle pakkaamaan ja pussittamaan tavaroita.

– Minähän voin tulla tähän viereesi pakkaamaan tavaroitani, kun minulla ei koronaa ole, sanotaan aika useasti ja tyyrätään kylkeen kiinni.

Kirpputorilla eräs nainen aivasti selkääni, niin että niskatukkani pölähti.

Ja mikä ihme siinä on, ettei kauppojen eteisessä tarjolla olevaa käsidesiä voi kouraan sipaista?

Käsidesin käyttö ottaa aikaa noin nanosekunnin, eikä maksa mitään.

Mitä sitten tuossa koronassa pelkään?

En mitenkään pelkää sitä, että tauti minut kaataa, toisaalta jos se sen tekee niin se sen tekee. Olen perusterve vanttera keskipohjalaistummu, enkä pöpöjä pelkää. Se, mitä tuossa taudissa kammoksun on se, että saan viruksen ja kannan sitä mukanani muita viattomia kanssaihmisiä tartuttaen.

Se olisi aivan hirveää!

Tai sitten se, että tautitilanne riehaantuisi jälleen ja koko Suomi suljettaisiin, kuten kävi viime keväänä.

Keväisen koronakurimuksen mukanaan tuoma aika oli niin omituisen kamalaa ja surullista. Kaupunkikeskustat ja koulujen pihat muuttuivat kuin taikaiskusta aavekaupungeiksi. Toivottavasti emme enää ikään joudu moiseen palaamaan.

Samalla kuitenkin on tiedostettava se, että uusinormaali on täällä. Saattaa käydä niin, että emme kättele enää koskaan. Elämää ei koskaan kannata perustaa pelon varaan, mutta ohjeistusten ja hygieniasääntöjen noudattaminen on välittämistä muista ja itsestä.

Eikä aina kannata odotella valtiovallan ohjeita, terve järki käyttöön.

Ei ängetä, ei tungeta ja pestään käsiä.