Sarjataulukkoon tuijottamatta – KPV etenee peli kerrallaan rästipelistä alkaen kohti syksyä.

Teoriassa vaikka mikä on Kokkolan Pallo-Veikoille vielä mahdollista tämän kauden jalkapallon Ykkösessä, mutta käytännössä yltäminen kärkikaksikkoon on lähes mahdotonta. Orastava sauma katosi viikonloppuna tappiopeliin Porissa.

– Harvoin on hyvät mahdollisuudet voittaa ottelua, jos päästää kolme palloa omiin. Porissa sellainen olisi voinut tapahtua. Niin paljon meillä oli maalipaikkoja verrattuna MuSa:aan, sanoo KPV:n valmentaja Niko Kalliokoski.

MuSa-ottelu oli kokkolalaisille katkera. Kotijoukkue sai puolustukselta melkoisia lahjoja, eivätkä vihreiden hyökkääjät onnistuneet juuri mistään. Aleksi Pahkasalon ja Aboubakar Doumbian maaleilla joukkue nousi 2–2:een, mutta lopulta ei mukaan lähtenyt pistettäkään.

Tällä viikolla KPV pelaa ensin keskiviikkona Myllykoskella ja sitten lauantaina Kokkolassa MP:tä vastaan. MyPa-pelin siirtyminen korona-arvailun vuoksi tuo joukkueelle ensimmäisen syksyn kolmesta kahden ottelun härkäviikosta.

– Onneksi viikonlopun peli on kotona, ettemme joudu kahdesti matkaotteluun. MyPa-peli on varmasti haastava, sillä kotijoukkue on piristynyt ja mahdollisten HIFK-apujen vuoksi ottelua on vaikea ennakoida.

– MP:llä on etu lauantaina, koska heillä ei ole viikkopeliä alla. Pitää huolehtia vireystilasta ja kierrättää pelaajia, Kalliokoski huomauttaa.

KPV:n ankeutta lisäsi Porissa keskikentän moottorin Sebastian Mannströmin loukkaantuminen. Polvea on kuvattu, mutta sairausloman kestoa ei vielä tiistaina arvailtu. Myös Akseli Ollilan olkapään tilasta tulee näinä päivinä uutta tietoa.

Simo Roiha palasi Porissa kokoonpanoon. Koska laitapakki Kyle Curingan perheuutinen on ajankohtainen, jää hän pois Kymenlaakson reissulta. Kälviäläinen 15-vuotias Aku Ahokangas lähtee mukaan täydentäjäksi.

Niko Kalliokoski ja kakkosmieheksi viime viikolla värvätty Aki Sipilä ymmärtävät KPV:n tilanteen vaikeuden.

– Emme enää katsele sarjataulukkoa. Mennään peli kerrallaan ja kerätään mahdollisimman paljon pisteitä, KPS-lähtöinen kaksikko tuumii.

Aki Sipilä lopetti pelit KPV:ssä syksyllä 2017 ja on sen jälkeen pelannut Kolmosen joukkueissa ja valmentanut KPV:n 06-poikia.

– Minulla on kova voitonhalu, vaikka pelaisin sitten tyttäreni kanssa dominoa. Samaa voitontahtoa haluan tuoda joukkueeseen. Sen tekemisiä olen seurannut koko ajan, koska onhan minulla vihreä sydän, Sipilä korostaa.