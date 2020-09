Koulut alkoivat Minskissä mellakkapoliisin kovilla otteilla, kun poliisi pidätti opiskelijoita mielenosoituksessa – YK kertoo saaneensa satoja raportteja pidätettyjen mielenosoittajien kidutuksista

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Sadat opiskelijat osoittivat mieltä ja boikotoivat kouluvuoden aloittamista Valko-Venäjällä tiistaina. Opiskelijat vastasivat maanpaossa olevan oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskajan vetoomukseen vaatia uusia vaaleja ja pitää yllä painetta presidentti Aleksandr Lukashenkon eroamiselle.

Tsihanouskajan tiimistä sanotaan, että boikotti on tarpeellinen sen näyttämiseksi, että nuoret eivät voi pysytellä Valko-Venäjän tapahtumien sivustaseuraajina, uutistoimisto Reuters kirjoittaa.

Useita valtion oppilaitoksia käytettiin äänestyspisteinä ja opettajia käytettiin apuna ääntenlaskussa elokuun 9. päivän presidentinvaaleissa, joissa keskusvaalilautakunta julisti Lukashenkon kuudennelle kaudelle 80 prosentin äänisaaliilla.

Opiskelijat keräsivät useiden yliopistojen edustalla Minskissä allekirjoituksia vetoomukseen Lukashenkon eroamiseksi, silminnäkijä kertoo Reutersille.

Ihmisoikeusjärjestö Viasnan mukaan mellakkapoliisi hajotti mielenosoituksia ja pidätti kymmeniä opiskelijoita, uutistoimisto AP kirjoittaa. Viasnan mukaan myös useita yliopisto-opettajia pidätettiin ja mellakkapoliisi pahoinpiteli useita pidätettyjä opiskelijoita, AP kirjoittaa.

Ihmisoikeusasianajaja Valentin Stefanovic Viasnasta kutsuu pahoinpitelyjä "harmilliseksi viranomaisten reaktioksi rauhanomaiseen mielenosoitukseen".

– Opiskelijat ja yliopistot yleisesti ottaen ovat hyvin räjähdysherkkä ryhmä. Viranomaiset ovat hyvin peloissaan yliopistoissa alkavista lakoista ja suorittavat nyt pelottelutoimia, Stefanovic sanoo AP:lle.

AP:n mukaan vaalien jälkeisissä mielenosoituksissa on pidätetty lähes 7000 henkilöä. Satoja on loukkaantunut kumiluodeista, tainnutuskranaateista ja pahoinpitelyistä. Ainakin kolme on kuollut poliisiväkivallan seurauksena.

YK:n ihmisoikeustarkkailijat kertoivat tiistaina saaneensa raportteja sadoista mielenosoittajiin kohdistetuista kidutuksista, pahoinpitelyistä ja kaltoinkohteluista poliisin toimesta, uutistoimisto Reuters kertoo.

Pidätettyjen joukossa on tietojen mukaan toimittajia sekä mielivaltaisesti kiinniotettuja ohikulkijoita.

YK:n tiedossa on myös naisiin ja lapsiin kohdistunutta väkivaltaa, seksuaalista hyväksikäyttöä ja raiskauksia kumipampuilla.

– Olemme todella huolissamme sadoista epäillyistä kidutuksista ja muusta kaltoinkohtelusta poliisin huostassa, yli kaksitoista YK:n asiantuntijaa sanoo yhteislausunnossa.

Valko-Venäjän hallinto kieltää kaltoinkohdelleensa pidätettyjä.

Lukashenko on kamppaillut protesti- ja lakkoaaltoa vastaan vaaleista lähtien. Lukashenko kieltää syyllistyneensä vaalivilppiin eikä näytä merkkejä perääntymisestä edes länsimaiden asettamien sanktioiden uhalla.

Maanantaina kolmas Tsihanouskajan johtaman opposition perustaman neuvoston jäsen pidätettiin. Neuvosto perustettiin vallanvaihtoa koskevia neuvotteluja varten.

Liettua, Latvia ja Viro ilmoittivat maanantaina asettavansa matkustuskiellon Lukashenkolle ja 29 muulle valkovenäläisviranomaiselle. Yhdysvallat kertoi tiistaina uutistoimisto Reutersin mukaan harkitsevansa pakotteiden asettamista seitsemälle vaalituloksen väärentämisestä ja mielenosoittajiin kohdistetusta väkivallasta vastuussa olevalle henkilölle.

Euroopan Unioni työstää omaa henkilöpakotelistaansa, joka sisältää samankaltaisia sanktioita. EU:n ei uskota asettavan pakotteita Lukashenkolle, Reuters kirjoittaa. Lukashenko on uhannut katkaista eurooppalaiset Valko-Venäjän halki menevät kuljetusreitit vastalauseena pakotteille.

Päivitetty 1.9. kello 20.10: Lisätty YK:n saamat raportit kidutuksista.