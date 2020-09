Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Makuuhuoneen maailmassa

★ ★ ★

Makkari.

Ohjaus Petri Kotwica, 2020

Elisa Viihde Aitio

Oona Airola ja Johannes Holopainen ovat syötävän ihana nuoripari kahdeksanosaisessa sarjassa Makkari. Kantavana ideana on neljän parisuhteen todellisen luonteen lakmustesti, joka suoritetaan tietenkin makuuhuoneessa. Jaksoissa tarkastellaan lisäksi parin kolmen yksineläjän ponnisteluja päästä jonkun kanssa sänkykamariin suhdettaan pohtimaan. Venla (Airola) ja Jaakko (Holopainen) ovat päähenkilöitä kahdessa tv-novelleista: Äitisuhde ja Elämälle kiitos. Heidän tarinansa on se hellyttävin. Parille kaikki on tuoretta ja ihmeellistä, varsinkin yllätysraskauden riski. Kumpikin näyttelijä on tämän hetken kotimaista kärkeä. Työssä näkyy sekä kirkkaus että kepeys, tuo elohopeamainen vilkkaus tarttua komediallisen tekstin mahdollisuuksiin.

Sarja on parhaimmillaan myös suurenmoisen Sanna-Kaisa Palon ja koomikkona parhaiten tunnetun Heli Sutelan jaksossa Hyvät ja huonot päiväsi. Irma ja Tuulia miettivät, pitäisikö vanha suhde viimein virallistaa. Palo on koskettava ja Sutela oikein yllättää helpolla siirtymisellään reippaasta huumorista äkilliseen tuskaan.

Tommi Korpela ja Paavo Kinnunen iskevät toisistaan kipinöitä poikamiesten Karin ja kummipoika Mikon kootessa sitä mahdotonta Ikean parisänkyä. Korpela on mukana melkein jokaisessa elokuvassa ja sarjassa. Näyttelijä tuntuu esittävän itseään, kuten karismaattisimmat tähdet aina. Mutta ei, Korpela ei ole koskaan samanlainen roolissaan. Kun hän on Makkari-sarjan Kari, ei muistella sitä Kätilö-filmin pahaa natsia. Ja kun Korpela on se SS-upseeri, ei takuulla ajatella Eden-elokuvan kilttiä riparipappia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Jokainen tv-novelli ei ole tasalaatua. Joskus Petri Kotwican ohjaus törmää ahtaan makkarin seiniin ja Jemina Jokisalon käsikirjoitus alkaa muistuttaa takavuosien tv-teatteria, Heikkiä ja Kaijaa. Jakso Elämä ei ole sisäsiisti laji sortuu kotikutoisiin aforismeihinsa. Mutta olihan tv-teatterissa ja Heikissä ja Kaijassa paljon hyvääkin!