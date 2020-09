Maalivahtilegenda Juuso Riksmanista Hermeksen toiminnanjohtaja – "Meillä on taivas rajana".

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Takavuosien maalivahtilegendat Miika Wiikman ja Juuso Riksman ovat nyt Hermeksen miehiä. Kumpikin edusti Hermestä uransa alkupuolella ja nyt he ovat palanneet seuraan. Hermes tiedotti perjantaina Riksmanin tulosta Edustus-Hermeksen toiminnanjohtajaksi. Wiikman toimii Juniori-Hermeksessä junioripäällikkönä.

Hermeksellä ei ole ollut päätoimista toiminnanjohtajaa sitten 1990-luvun lopun. Mestis-joukkueen eteen on tehty työtä välillä hyvinkin pienellä porukalla.

– Juuson substanssiosaaminen siirretään markkinointiin. Hän on nähnyt monta organisaatiota ja lajituntemusta löytyy. Toiminnanjohtajalle on paljon tehtävää. Nyt meillä on mies, joka on tavoitettavissa, sanoo Hermeksen puheenjohtaja Hannu Myllymäki.

Riksman torjui Hermeksen maalilla vuosina 1998–99 ja 2000–01. Niiltä reissuilta löytyi puoliso, jonka myötä Kokkolasta on tullut helsinkiläiselle kuin toinen kotikaupunki.

– Appiukko (Matti Leskelä) on houkutellut vuosien ajan meitä muuttamaan Kokkolaan. Tänne oli helppo tulla, kun peliurallakin tuli muutettua liki 20 kertaa, Riksman naurahtaa.

Riksman sanoo astuvansa remmiin erittäin innostuneena. Myyntityö sinällään ei ole miehelle tuttua, mutta myytävä tuote on sitäkin tutumpi.

– Aika innostunein fiiliksin alan hommiin. Hermes on hieno seura ja erittäin kova nimi Mestiksessä. Kaikki tietävät Hermeksen ja seuralla on paljon potentiaalia. Kun tehdään pitkäjänteisesti ja hyvin hommia, on vain taivas rajana.

– Ei ole mitään hokkuspokkus-temppuja. Tehdään fiksusti hommia, niin seuraan on tulevaisuudessa entistä enemmän imua, Riksman sanoo.

Uuden toiminnanjohtajan mielestä jääkiekkoilun puitteet ovat Kokkolassa hyvät ja vielä parempaakin voi odottaa.

– Arkiset olot eivät paljon poikkea liigaseurojen oloista. Kaikki on vain vähän pienempää. Kun suunnitellut kaksi harjoitushallia toteutuvat, niin vastaavia oloja ei löydy mistään Suomessa. Tulevaisuudennäkymät ovat iso motivaattori koko seuralle.

Juuso Riksman on valmis myymään yhteistyökumppaneille ja yleisölle elämyksiä ja tunteita. Tarkoitus on tapella ihmisten vapaa-ajasta jääkiekon nimissä.

– Urheilun parissa tekeminen kiinnostaa. Käytännössä me keräämme rahat ja Pasi Tuukkanen (Hermeksen urheilujohtaja) ne polttaa, pelkistää Riksman leikkisästi roolinsa.

Hieman vakavammalla naamalla Riksman lupautuu tekemään Hermeksessä melkein mitä tahansa.

– Kaikki muu kuin tolppien välissä seisominen sopii. Jos minulla on esimerkiksi jotain annettavaa maalivahtivalmennukselle, voin yrittää auttaa. Päähommat löytyvät kuitenkin kaukalon ulkopuolelta.

Hermes on uusinut VIP-tilansa jäähallilla ja muitakin suunnitelmia on olemassa. Riksmanin toimisto löytynee alkuvaiheessa VIP:stä.

– Muutamasta aitiosta ja toimistosta on käyty kaupungin kanssa neuvotteluja. Vähän roikkuvat suunnitelmat löyhässä hirressä, kun odotellaan urheilupuistohankkeen etenemistä, tuumii Juniori-Hermeksen puheenjohtaja ja Edustuksen varapuheenjohtaja Petri Torkinlampi.