Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kokkolassa on menestyksen mahdollisuudet – Konsensusta ja avoimuutta tarvitaan kaupungin kehittämiseksi

Maakuntien keskuskaupungeissakin tiedetään, että menestyminen vaatii kovasti töitä. Tarvitaan asukkaita, työtä ja tulevaisuudennäkymiä. Kunta on aina asukkaitaan varten eikä toisin päin. Kuntalaisia pitää palvella ja auttaa tuntemaan olonsa tärkeiksi ja tervetulleiksi.

Kunnissa on vähän sama kuin yrityksissäkin. Kun haetaan huippuhyvää työvoimaa, pitää miettiä erityisesti sitä, mitä yrityksellä on tarjottavana, että työntekijä haluaa puolestaan tehdä kaikkensa.

Suomi käy kilpailua asukkaista. Tyypillisesti ympäristökunnista muutetaan maakuntakeskuksiin ja kaupungeista valitaan mieluiten pääkaupunkiseutu ja isot kaupungit. Aluetutkija Timo Aro sanoo maanantaina ilmestyvässä Kokkolan juhlalehdessä, että menestyminen alueiden välisessä kilpailussa määrittelee myös Kokkolan menestyksen tulevaisuudessa.

Aron mukaan alueet tulevat tulevaisuudessa jakautumaan yhä selvemmin voittajiin, häviäjiin ja sinnittelijöihin. Hänen mukaansa Kokkola voi menestyä.

Kuulostaa hyvältä, kun sanotaan, että kaupungilla on maakunnassa ylivoimainen vetovoima ja pitovoima. Nuorten asukkaiden saamiseksi ja pitämiseksi tarvitaan lisäksi syitä sitoutua paikkakuntaan. Palveluilla ja työllä on suuri merkitys.

Maanantaina 400-vuotisjuhlaansa viettävä Kokkola voi olla tyytyväinen sijainnistaan pääradan varrella, suurteollisuudesta ja satamasta, korkeasta työllisyysasteesta.

Kysyin kokkolalaisilta vaikuttajilta kaupungin vahvuuksista ja vastausten joukossa on monia yhteneväisyyksiä. Vastaukset ovat luettavissa maanantain Keskipohjanmaasta. Itsestään selvien vahvuuksien lisäksi vastauksissa näkyivät vapaa-aikaan ja elämänlaatuun liittyvät vetovoimatekijät.

Johtaja Paula Erkkilä Pohjanmaan kauppakamarista muistutti, että Kokkolan logistinen sijainti on hyvä ja parantamalla saavutettavuutta pysymme vahvoina myös tulevaisuuden kansainvälisillä markkinoilla. Hän kannustaa visioimaan nykyistä rohkeammin ja antamaan siivet hulluillekin ideoille.

KPO:n toimitusjohtaja Kim Biskop ottaa esiin muun muassa kaupungin kokoon nähden hyvät liikunta- ja urheilumahdollisuudet. Hän arvostaa halua panostaa näihin vahvuuksiin ja kaupungin vetovoimaan.

Kokkolan kaupunginteatterin uusi johtaja Juha Luukkonen nostaa vahvuuksina esiin kulttuurin, sivistyksen ja suvaitsevaisuuden. Hän uskoo, että Kokkolalla on kaikki edellytykset ammentaa alueen rikkaasta historiasta kaikki oppi, mitä tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan.

OP Keski-Pohjanmaan toimitusjohtaja Jyrki Rantala muistuttaa, että pieni on suurta: mukavien ihmisten sujuvan arjen turvallinen kaupunki, joka kuitenkin on maaseutukeskus. On kehitettävä keskustan elinvoimaa ja kaupungin merellisyyttä, hän toteaa vastauksessaan.

Kokkolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Reino Herlevi (kesk.) muistaa suurteollisuuden ja Kokkolan leveät hartiat. Hän arvostaa kokkolalaista mentaliteettia, jossa tehdään eikä meinata. Kolmanneksi nostoksi Herlevi nostaa luontevan kaksikielisyyden.

Erilaisista kartta- ja tilastoharjoituksista tunnetuksi tullut aluetutkija Timo Aro kannustaa ottamaan mallia ruotsinkielisistä kunnista kuten Närpiöstä. Työperäinen ja humanitaarinen maahanmuutto ovat tärkeitä askelia matkalla kehitykseen. Uusia asukkaita tarvitaan.

Kuntapolitiikalla on merkitystä Kokkolankin menestykselle. Konsensus ei saa tarkoittaa, että kukaan ei saa olla mitään mieltä mistään, mutta tahtoa Kokkolan kehittämiseen on oltava kaikilla.

Tulevissa kuntavaaleissa testataan, miten eroja tehdään hakematta pelkkiä irtopisteitä. Mitä enemmän kuntalaiset tietävät kaupungin asioista, sitä paremmin he voivat omiin asioihinsa vaikuttaa. Juhlivan Kokkolan asukkaat ansaitsevat parasta.