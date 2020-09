Päätoimittajan kommentti: Keskusta ei kaipaa pulinoita, mutta niitäkin saattaa olla tulossa – Poikkeukselliset järjestelyt puhuttivat pääasian lisäksi Kaustisella ja muuallakin

Niin siinä kävi kuten moneen kertaan ennustettiin. Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni taisteli loppuun saakka, mutta voiton puheenjohtajapelissä vei tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko.

Täytyy kyllä nostaa hattua sille, että Kulmuni ei luovuttanut kaikkien vaikeiden vaiheiden jälkeen ja yivoimaiselta tuntuvan kamppailun aikana. Sen verran jännittäväksi meni viimeinen kisapäivä, että jopa toista äänestyskierrosta odoteltiin. Täpärälle meni, mutta ensimmäinen kierros riitti.

Keskustalla on mennyt huonosti vuosia ja moni katsoo myös sylttytehtaan suuntaan eli Juha Sipilän aikakauteen. Tuskin kukaan politiikkaa seuraava unohtaa puoluekokousta, jossa Sipilän karisma puri ja tulevaisuus näytti auvoisalta. Vaalitappiot ja alhainen kannatus johtivat puoluejohtajan vaihtumiseen. Kulmuni sai puolueen vaikeassa tilassa ja tilanteessa.

Keskustan kannatus on nyt sitä luokkaa, että hallituspuolueena on vaikea olla, mutta poiskaan ei voi lähteä. Kaikki vuoden mittaan tapahtuneet säädöt, joista vaikein koko yhteiskunnalle on korona, ovat tehneet politiikassa onnistumisesta vaikeata. Keskustan ja SDP:n yhteistyö on yhä tukalampaa, kun demarit ovat siirtyneet vasemmalle. Perussuomalaisten nousu on omiaan tukaloittamaan asioita.

Puoluekokous pidettiin poikkeuksellisissa oloissa. Tämän muistavat kaikki mukana olleet. Kaustisen Kansantaiteenkeskus oli Keskustan Keski-Pohjanmaan piirin kokouspaikkana unohtumaton. Osa keskipohjalaisista ja Keskipohjanmaan levikkialueen pohjoispohjalaiset osallistuivat kokoukseen Oulussa.

Keskustan kokouksiin ja yleensä puoluekokouksiin kuuluva kuhina ei muuten ollut kokonaan poissa ainakaan Kaustisella. Kasvosuojat, turvavälit ja käsidesipullot jäänevät ikuisesti mieleen ja tietysti uutiskuviin. Turvallisuusasioihin perehdytettiin niin kokousedustajat kuin mediakin. Näin kuuluu toimia. Poikkeusjärjestelyistä riitti puhetta myös paikan päällä ja osa kaipasi perinteistä puoluekokousta oheisohjelmineen ja illanviettoineen.

Kiinnostavinta ratkaisua saatiin lauantaina odottaa, sillä puheenvuoroja käytettiin paljon ja edustajat pääsivät äänestämään reilusti myöhässä aikataulusta. Puoluekokous on oma lukunsa. Arki koittaa sunnuntaina, kun uusi puoluejohtaja kokoaa rivit ja yrittää löytää ratkaisun sille, mikä tehtävä keskustalla on nykyisessä Suomessa.

Tilanteessa, jossa istuva puheenjohtaja on haastettu eikä tämä ole vapaaehtoisesti luopunut vallastaan, ei ole mitenkään varmaa, että pulinat ovat tyystin pois. Riitaisaan menoon keskustalla tuskin on varaa eikä vaikuta siltä, että Saarikolla on sellaiseen halua. Myös Suomen hallituksella on oltava työrauha.