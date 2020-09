TV-viikon valinta: Kevätväsystä syysmasikseen

★ ★ ★ ★

I’m Thinking of Ending Things.

Ohjaus Charlie Kaufman, 2020

Netflix

Charlie Kaufman tuli viimein kuuluisaksi Suomessakin. Jan Olaussen huomasi kirjailijan esikoisromaanista Antkind, että Hymyilevä mies on Kaufmaninkin filmisuosikki. Anomalisan ohjaajan ja Tahrattoman mielen käsikirjoittajan uusin on Netflixin I’m Thinking of Ending Things (Mietin kaiken lopettamista). Juoni seuraa kanadalaisen Ian Reidin kirjaa. Sävyt ja vuoropuhelu ovat puhdasta Kaufmania – kiehtovaa ja turhan nokkelaa. Jake (uskomaton Jesse Plemons) vie tyttöystävää (häikäisevä Jessie Buckley) näytille vanhemmilleen. Talvisella ajomatkalla nainen miettii, että suhteen voisi lopettaa ja ehkä kaiken muunkin. Perillä kotiväki käyttäytyy kummasti ja sikafarmin karsinat ovat tyhjiä. Miksi Jaken vanhemmat muuttuvat kohtauksesta toiseen? Paluumatkalla mies poikkeaa tieltä kuin mikäkin sarjamurhaaja. Onko kaikki kuvitelmaa?

Kaufman jauhaa vanhaa. Anomalisan päähenkilö sekosi puheessaan kuin Tsehovin monologissa Tupakan vahingollisuudesta. Nyt viitataan Andrew Wyethin maalaukseen, vaihdetaan näyttelijää lennosta, ja pohditaan, kertooko joululaulu Baby It’s Cold Outside raiskauksesta. Elokuvakerholaisten suojeluspyhimyksen John Cassavetesin haukkumiset poimitaan Pauline Kaelin arvostelusta, joka minullakin on kirjahyllyssä. Jaken hyllyssä on itsemurhakirjailijain teoksia. Kaufman pääsee kritisoimaan, että muistamme taiteilijoista vain heidän kuolemansa. Elokuva syyttää elämäämme kopioksi ja ajatuksiamme lainoiksi.

Lopussa pistetään musikaaliksi. Oklahoman ikivihreä paljastaa, missä mennään. Collegen käytävätanssit muistuttavat väkinäisesti Punaiset kengät -balettia. Tanssija heittäytyy dramaattisesti maahan ja heittelee punaisia silkkihuiveja povitaskusta. Kärsimys ja kuolema ovatkin vain taiteen tuotetta? Kannattaa silti varautua, jos ei ole vieläkään päässyt kevätväsymyksestä. Kaufmania katsellessa se voi vaihtua syysmasennukseen. Päätöskuvakin on kuin Hohdon hotellista.