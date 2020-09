Siilikanta on edelleen laskussa – Ihminen voi tukea kantaa ruokkimalla ja rakentamalla pikkuväelle talvehtimispesiä



Kaustislaisten Jaakko Järvelän ja Ira Korkalan pihapiirissä on vuosien varrella näkynyt satunnaisesti siilejä, ja viime vuosina pariskunta on myös ruokkinut niitä. Pihapiiri on siiliä suosiva, se on sopivasti luonnontilassa ja takaterassilla on ruoholeikkurin vieressä ollut pressu koko kesän, sillä Järvelä huomasi, että siilit kipittävät mielellään sen alle piiloon.