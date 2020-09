Suomen Keskustan puheenjohtajaehdokkaiden vaalikiertueella lauantaina 29.8. sivuttiin myös Keski-Pohjanmaalle hyvin tärkeää elinkeinoa, turkistarhausta ja turkisten tuotantoa. Tilaisuudessa tehty pikagallup osoitti, että Suomen Keskustan riveissä vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että turkistarhauksella on paikkansa osana suomalaisia elinkeinoja myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla monen lapsen koulunkäynti, monen vanhuksen hoito ja hoiva ja muut kunnalliset palvelut ovat osaltaan olleet mahdollisia turkistuotannon panoksella työllisyyteen ja kuntien veronkantoon. Alan vaikeudet on huomioitava kannustavasti eikä politiikkatoimilla alas ajaen.

SDP:n kokkolalaiset puoluekokousedustajat joutuvat selittelemään SDP:n puoluekokouksessa linjattua turkistuotannolle kielteistä periaatetta (KP 31.8.). Demarien kokous hajosi äänestystuloksenkin mukaan asiassa pahoin ja ei olekaan ihme, että nyt joudutaan selittelemään.

Mainitut edustajat selittävät päätöksen siten, että SDP olisi rakentamassa "sosiaalisesti ja oikeudenmukaisesti kestävä ohjelma asteittaiseksi turkistuotannosta luopumiseksi". On kysyttävä, että ymmärretäänkö sitä tosiseikkaa, että pahimmillaan jo ajatus tällaisesta "ohjelmasta" alkaisi siirtämään turkistuotannon Suomesta - myös Keski-Pohjanmaalta - sellaisiin maihin, joissa kestävyys, sosiaalisuus ja oikeudenmukaisuus eivät kuulu vielä edes välttämättä sanavarastoon, tai joissa edelleen merkittävää tuotannonalaa ei säädellä ja seurata kuten Suomessa. Riskinä on myös, että asiaan sekoittuu myös todellisia hämärätyyppejä. Tämäkö on käsitys globaalista yhteisvastuusta? Tällaisessa mahdollisessa kehityksessä on Keski-Pohjanmaan Keskustan mielestä vaikea nähdä yhteyttä sen kummemmin sosiaalisuuteen, oikeudenmukaisuuteen kuin eläinten hyvinvointiinkaan.

Suomalainen turkistuotanto huomio mahdollisimman hyvin eläinten hyvinvoinnin ja terveysnäkökohtiin panostava suomalainen turkisjalostus ja sen tarkka säätely varmistavat maailman parhaan turkiksen tuotanto-olosuhteet Suomessa. Samalla on tottakai huomattava markkinoiden muutos. Keski-Pohjanmaan Keskusta ei voi hyväksyä ajatusta, että markkinoilla vapaasti elinkeinoaan toteuttavien tarhaajien ei annettaisi jatkossakin toimia haastavilla markkinoilla ja hyödyntää niitä merkittäviä investointeja, joita he ovat tehneet vuosien ja vuosikymmenten saatossa. Niin turkistuotteiden käyttö kuin turkistuotanto on yksilön valinnan ja elinkeinovapauden piirissä oleva asia eikä sitä pidä poliittisesti ohjailla. Turkisala on eittämättä negatiivisen osansa saanut niin trendeistä kuin koronastakin alalle tärkeiden huutokauppojen jäätyä pitämättä - markkinoilla on aina riskinsä. Mutta myös turkisala tarvitsee tukensa, se on yksi esimerkki suomalaisesta huippuosaamisesta.