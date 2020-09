Kiitos Minna Mustoselle raikkaasti kirjoitetusta Kokkolani ja kirkkoni liputtaa -kolumnista (KP 15.9.). Kirjoitus tuli aivan iholle kipeydessään, oivaltavuudessaan ja elämän myönteisyydessään. Tuollaisia rohkaisevia kirjoituksia tarvitaan ajattelua avartamaan ja näkemään elämää sen kaikissa väreissä.

Kokkola-viikon alkajaisiksi näkyi 6.9. Kokkolan taivaalla mitä mahtavin kirkas sateenkaari. Se voitti kaikki liputukset ja tuli kuin tilauksesta 400-vuotista Kokkolaa juhlistamaan. Se oli suvereenisti kaikkien kaupunkilaisten yllä ja ilona.

Raamatussa sateenkaari on toivon symboli, Jumalan lupauksen merkki siitä, että vedenpaisumus ei toistu. Olisi suotavaa, me ihmisetkään emme hukuttaisi toisiamme - vihalla ja syrjinnällä. Saman sateenkaaren alla on paikka meille jokaiselle.

Vihapuhe satuttaa aina tavalla tai toisella, mutta se voi saada myös yllättäviä ilmenemismuotoja taiteen kautta. Teologi, pappi ja kirkkomuusikko Leena Julin käänsi vihapuheen taiteeksi tekemällä kirkkomusiikkia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistetusta vihapuheesta. Tarkoitus on heijastaa ikään kuin peilillä sävellysten ja esitysten kautta sitä julmuutta, joka kohdistuu usein seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin.

