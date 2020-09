Kokkolassa on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa, joista toiseen liittyy joukkoaltistuminen. Joukkoaltistumiseen liittyvä tartunta on todettu Chydeniuksen koulun oppilaalla. Tartunnan saaneet ovat kotieristyksessä ja tartunnalle altistuneiden selvitystyö on käynnissä. Tässä vaiheessa on kuitenkin selvää, että altistuneita on useita kymmeniä. Tartuntaketju on selvillä.

Varotoimenpiteenä Chydeniuksen koulun 3. ja 4. luokan oppilaat ja opettajat asetetaan karanteeniin ja etäopetukseen syyslomaan 9.10.2020 saakka. Kaikki Chydeniuksen koulun 3. ja 4. luokan oppilaat ja opettajat testataan sunnuntaina 27.9.2020. Soite ja Chydeniuksen koulu ovat yhteydessä altistuneisiin. Kokkolan kaupunki tiedottaa huoltajia Chydeniuksen koulun opetusjärjestelyistä sunnuntaina 27.9.

Altistumista on voinut tapahtua myös Vesiveijarissa 23.9. klo 12–14 ajalla. Jos tuona aikana Vesiveijarissa vierailleilla esiintyy koronavirukseen viittaavia oireita tulee soittaa Soiten koronaneuvontanumeroon 06 828 7499 (avoinna arkisin klo 8–17, viikonloppuisin klo 8–16).

Kuluneen kahden viikon aikana Soiten alueella on todettu yhteensä seitsemän koronavirustartuntaa. Yhteensä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on nyt todettu 47 koronavirustartuntaa.

Soitelta muistutetaan, että testaukseen tulee hakeutua lievissäkin oireissa: "Jos sinulla on lieviäkään koronavirukseen viittaavia oireita, pysy kotona ja ota meihin yhteyttä! Soita koronaneuvontanumeroon 06 828 7499 ja Soiten ammattilainen arvioi hoidontarpeesi. Tarvittaessa kutsumme sinut vastaanotolle ja koronavirustestaukseen."

