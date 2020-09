Puita sellutehtaalle kuljettanut proomu on jo puoliksi uponnut Pietarsaaren edustalla. Vettä pumpataan pois jatkuvalla syötöllä. Alus joutui vaikeuksiin Mässkärin lounaispuolella, veneilijöille varoitus kelluvasta puusta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kuitupuulastia UPM:n Pietarsaaren sellutehtaalle kuljettanut proomu joutui merellä vaikeuksiin Pietarsaaren edustalla Mässkärin lounaispuolella sunnuntaina. Alus oli saanut reiän pohjaansa tiettävästi lastauksen aikana Vaasan saaristossa.

Hinaaja Röjvikin puoliksi uponneesta proomusta on tippunut suuria määriä puuta mereen. Pietarsaaren edustalla vesilläliikkujia varoitetaan meressä olevista tukeista.

– Vettä pumpataan parhaillaan pois useiden pumppujen voimin. Perä on uponnut, keula on veden pinnan yläpuolella. Syvyyttä on kuusi metriä syvää, kuvaa Mikael Hagman puhelimitse PS:lle paikan päältä.

Muutoin luotsikutterina Uumajassa Ruotsissa työskentelevä pietarsaarelainen Mikael Hagman oli huvilallaan Mässkärissä sunnuntaina kun hän kuuli proomun kohtaamista ongelmista lähistöllä merialueella.

– Lähdin käymään paikan päällä saman tien ja palasin katsomaan tilannetta maanantaina aamusta.

– Autan missä voin. Kävin juuri hakemassa lisää pumppuja Ådöstä, Hagman kertoo.

Proomu oli kuljettamassa suurta, arviolta 800 kuutiometrin kuitupuulastia Vaasan saaristosta.

Puuta on kuljetettu meritse Vaasan saaristosta Pietarsaareen sellutehtaalle koko kesän yli.

Haveri tapahtui Mässkärin lounaispuolella.

Turun meripelastuskeskus (MRCC Turku) varoittaa veneilijöitä kelluvasta puusta. Alueella täytyy nyt noudattaa varovaisuutta ja ylläpitää hyvää tähystystä, jotta törmäykset vedessä ajelehtivaan puutavaraan vältettäisiin.

Proomu on tasapohjainen, raskaan tavaran kuljetukseen rakennettu laiva.

