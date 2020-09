Pohjalaisten kulttuuritalojen kannanotto: Tervetuloa nauttimaan kulttuurielämyksistä turvallisesti

Me, kulttuuritalojen, konserttisalien, musiikkifestivaalien ja esittävän taiteen edustajat ym. haluamme tehdä yleisömme tietoiseksi siitä tinkimättömästä työstä mitä teemme organisaatioissamme, jotta te yleisönä tuntisitte olonne turvalliseksi, myös tämän käynnissä

olevan pandemian aikana.

Olemme suunnitelleet vierailunne turvalliseksi siitä hetkestä alkaen, kun astutte ovesta sisään.

Yleisö päästetään saliin niin, ettei jonoja muodostu. Osa meistä on järjestänyt vaihtoehtoisia

sisäänkäyntejä tiloihimme. Kaikki tämä, jotta saapuminen tapahtumiimme olisi turvallista. Olemme sijoittaneet käsidesinfektioainetta moneen, näkyvillä olevaan paikkaan ja kehotamme kaikkia huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta.

Tarjoamme teille myös mahdollisuuden ostaa kasvosuojia tapahtumiemme yhteydessä. Haluamme rohkaista yleisöämme käyttämään niitä. Tällä tavoin autamme toinen toistamme ottamaan vastuuta myös muista, jotta kaikki voisivat turvallisesti nauttia taide- ja kulttuurielämyksistä.

Istumapaikat on suunniteltu niin, että yleisö turvallisesti voi nauttia kulttuuri- ja taidetarjonnasta turvallisella etäisyydellä muista, yleisten suositusten mukaan. Tavallisin ratkaisu on käyttää puolet salin kapasiteetista. Meillä on myynnissä toisin sanoen vain joka toinen paikka saleistamme, joskus myös vähemmän. Jotta vierailunne olisi turvallinen, olemme kutsuneet töihin lisähenkilökuntaa, jonka tehtävänä on ohjata yleisöä joustavasti saliin sekä salista ulos. Usein sisääntulo ja ulossiirtyminen tapahtuu organisoidusti rivi/ryhmä kerrallaan. Mikäli tapahtumamme ovat väliajallisia, olemme suunnitelleet sen niin, että mahdollinen tarjoilu tapahtuu turvallisesti ja turvavälejä noudattaen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Toivotamme teidät kaikki sydämellisesti tervetulleiksi nauttimaan arvokkaista, tärkeistä ja

turvallisista kulttuurielämyksistä!