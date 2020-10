Vaasan yliopisto siirtyy etäopetukseen – Opiskelijoilla todettu kahdeksan koronavirustartuntaa ja lukuisia altistuksia

Vaasan yliopisto on siirtynyt torstaina 1. lokakuuta kahdeksi viikoksi etäopetukseen opiskelijoilla todettujen koronavirustartuntojen vuoksi.

Vaasan sairaanhoitopiiri on kertonut iltapäivään mennessä kahdeksasta koronatartunnasta ja useasta altistuksesta Vaasan yliopiston opiskelijoilla. Vaasan kaupungin tartunnanjäljittäjät ovat yhteydessä kaikkiin altistuneisiin ja asettavat heidät karanteeniin.

Terveysviranomaisten ohjeistuksen mukaan Vaasan yliopisto rajoittaa kampustoimintaa välittömästi. Yliopisto siirtyy etäopetukseen, sulkee kaikki lukusalit, ei salli tapahtumien järjestämistä yliopiston sisä- tai ulkotiloissa ja rajoittaa liikkumista yliopistolla 1.– 16.10., yliopisto tiedottaa.

Ravintolapalveluiden siirtymistä take away -tarjoiluun tarkastellaan, muutoin ravintolat ovat kiinni. Kirjojen lainaaminen on edelleen mahdollista. Henkilöstö voi työskennellä kampuksella aikaisemman ohjeistuksen mukaisesti.

Vaasan yliopisto kertoo toimivansa viranomaisten kanssa yhteistyössä mahdollisten tartuntaketjujen selvittämisen tai jatkotoimenpiteiden osalta.

Vaasan sairaanhoitopiirissä on todettu tähän mennessä 110 varmistettua koronavirustartuntaa.