Vaasan sairaanhoitopiirissä vuorokaudessa 112 uutta koronatartuntaa – Viikon aikana enemmän koronatapauksia kuin koko alkuvuonna yhteensä

Vaasan sairaanhoitopiirissä todettujen koronavirustartuntojen luku oli maanantaiaamuna yhteensä 222 tapausta. Viimeisen vuorokauden aikana luku on noussut 112 tapauksella, sairaanhoitopiiristä kerrotaan.

Kahden viimeisen viikon ajalta laskettu ilmaantuvuusluku on Vaasan sairaanhoitopiirissä nyt 66 per 100 000 asukasta.

Maanantaiaamun tuoreimmat positiivisiksi todetut koronavirustartunnat ovat viikonloppuna, lauantaina ja sunnuntaina 3.–4.10. otettuja näytteitä. Vaasan keskussairaalan infektioylilääkäri Juha Salonen huomauttaa kuitenkin, että viikonloppuna otettuja virusnäytteitä on edelleen runsaasti vastausta vailla. Koronavirustartuntojen lukema tulee siis todennäköisesti yhä nousemaan aamun lukemasta.

Valtaosa nyt todetuista koronavirustartuntaa sairastavista henkilöistä on nuoria aikuisia. Ylivoimainen enemmistö heistä on Vaasassa asuvia henkilöitä. Muutama tapaus on todettu myös Pietarsaaren alueella. Alueeseen kuuluvat Pietarsaaren lisäksi Kruunupyy, Luoto, Pedersöre ja Uusikaarlepyy.

Sairaalahoidossa ei ole tällä hetkellä yhtään potilasta koronaviruksen vuoksi.

Tilanteen vakavuudesta kertoo sairaanhoitopiirin mukaan se tosiasia, että viime viikon noin viiden päivän ajanjaksolla todettujen koronavirustartuntojen lukumäärä on nyt suurempi kuin kaikkina edeltäneinä seitsemänä kuukautena todettujen koronavirustartuntojen määrä yhteensä.

Vaasan sairaanhoitopiiri antoi sunnuntaina Pohjanmaalle ohjeistuksia pahentuneessa koronaepidemiassa toimimiseen. Jo aiemmin perjantaina se julisti vahvan maskisuosituksen alueelleen.