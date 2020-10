Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Opettajien työstä on tullut työlästä – Ihmisten välistä kasvokkain tapaamista tekniikka ei kokonaan korvaa varsinkin, kun kyse on lapsista

Vaihtelevien koronatilanteiden aikana on opettajien työ nähnyt monenlaisia vaiheita. Koronakevään etätyöperiodi ei ollut helpoimmasta päästä, vaikka monet opettajat saivat käytännöt toimimaan mallikkaasti. Opetusvälineiden piti olla kunnossa opettajilla ja oppilailla. Yhteydenpidon ongelmatkin tulivat tutuiksi siinä vaiheessa, kun etäkoulua opeteltiin ympäri Suomen.

Elokuussa koulut käynnistyivät normaalisti. Suurimmalla osalle lapsia ja perheitä normaali koulunkäynti oli helpotus pelkästään siksi, että vanhemmat pystyivät käymään töissä ja palaamaan entiseen arkeen. Opettajillekin saattoi olla helpotus, että koti ei toiminut kouluna vaan töissä ollaan työpaikalla.

Syksy ei ole ollut kuitenkaan ihan tavallinen, koska korona ja huoli tartunnoista näkyy opinahjoissakin. Keskipohjanmaan jutussa maanantaina kerrottiin Kannuksen Raasakan koulun 6C-luokan poikkeuksellisesta päivästä, jolloin kaikki oppilaat olivat koulussa. Päivä oli poikkeuksellinen siinä mielessä, että poissoloja kertyy, kun oppilaat saavat olla koulussa vain terveinä ja oireettomina. Pienet flunssat eivät tavallisena syksynä ole johtaneet koululaisten sairaspäiviin.

Kannuksen alakoulujen rehtori Tarja Mäkelä kertoo, että poissaoloja on ollut noin kolmasosa tavallista enemmän. Rehtori miettii, muuttuuko suvantovaihe syysloman aikana ja mihin suuntaan. Ensi ja seuraavalla viikolla pidettävät syyslomat ovat monella tavalla koetinkivi ensimmäisenä koronasyksynä.

Viime kevään opetukset ovat suomalaiskouluissa onneksi mielessä. Esimerkiksi Raasakan 6C-luokka otti parisen viikkoa sitten käytännökseen, että flunssan takia pois koulusta oleva oppilas seuraa opetusta tietokoneella Google Meet -ohjelman välityksellä.

Luokan opettajan Jenni Vikin mukaan ajantasainen opetus on toiminut hyvin varsinkin reaaliaineissa ja matematiikassa. Esimerkiksi matikan tunnilla pystyn jakamaan oman näyttöni kotona oleville oppilaille ja he kuulevat koko ajan ääneni, kuvailee opettaja (KP 5.10.).

Tekniikka on tullut opetukseen, ja koulu vaatii paljon opettajilta, oppilailta ja vanhemmilta. On hienoa, että poikkeustilanteissa asiat toimivat ja opetus jatkuu. Ihmisten välistä kasvokkain tapaamista tekniikka ei kokonaan korvaa varsinkin, kun kyse on lapsista. Opettajat tietävät hyvin, että koulu ei ole pelkästään matematiikkaa ja äidinkieltä vaan monenlaisia elämän asioita.