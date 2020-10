Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keskipohjanmaan toimitus vastaanotti satakunta kysymystä, joista suurin osa päätyi suoraan lähetykseen. Keskipohjanmaan sivuille tätä reilun tunnin mittaista haastattelua puretaan jaksoissa lähipäivien aikana.

Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkosen haastattelun ensimmäinen osa koski koronaepidemian tämänhetkistä tilaa Keski-Pohjanmaalla. Toisessa osassa ruoditaan koronavirukselta suojautumista ja paljon kysymyksiä herättävää maskien käyttöä.

Salaliittoteorioita punotaan herkästi tilanteissa, joissa epävarmuus on suurta ja aika moni on tällä hetkellä vakuuttunut siitä, että meille ei haluta nyt kertoa totuutta koronaviruksesta. Kuinka usein törmäät työssäsi tällaisiin väitteisiin?

– Aina silloin tällöin. Kun emme vielä ole koronavirusta ennättäneet riittävästi tutkia, niin tietenkin se on otollinen paikka kaikenlaiselle spekuloinnille. Uskon, että kun saamme lisää aitoa ja tutkittua tietoa, pystymme laittamaan monet asiat paremmin perspektiiviin.

Koronavirustartunnan saaneen ihmisen lähikontaktien kartoitus ja karanteeniin asettaminen on työlästä ja aikaavievää. Onko Soitessa siihen riittävät resurssit?

– Pitää paikkansa, että se on aikaavievää työtä eli yhden tapauksen selvittäminen vie hyvinkin sellaiset kuusi tuntia. Jos altistus on vähänkin laajempi, sitä enemmän aikaa menee. Toisena päivänä ei tule ollenkaan tartuntoja ja toisina niitä on useampia, joten jäljitystyöhön tarvittavien resurssien tarve vaihtelee paljon päivästä riippuen. Se on suuri haaste. Normaalisti arkipäivisin meillä on tässä työssä 4–5 hoitajaa ja 1–2 lääkäriä, ja on meillä ollut sellaisiakin huippuja, jolloin selvitystyötä on ollut tekemässä 7-8 hoitajaa.

Viranomaiset ja johtavat asiantuntijat ovat kiistelleen yli puoli vuotta siitä, ovatko kasvomaskit turvallisia ja pitääkö niitä käyttää. Miksi suosituksista päättäminen on niin vaikeaa?

– Alkuvaiheessa keväällä oli epävarmuutta siitä, mikä on viruksen tarkka leviämisreitti ja se aiheutti kaikenlaista spekulointia. Silloin suositusten antaminen on todella vaikeaa. Nyt kun tiedämme, että koronavirus tarttuu samalla lailla kuin muutkin hengitystieinfektiot, eli pisaratartuntana puhuessa, yskiessä tai aivastaessa ympäristöön, niin tällaisen maskisuosituksen antaminen on jo paljon helpompaa. Maski estää tehokkaasti pisaroiden leviämisen ympäristöön. Siksi mekin annoimme vanhan suosituksen sen käyttämiseen.

Moni epäilee, että suositusta maskien käytöstä ei annettu keväällä sen takia, että näitä maskeja ei silloin vielä ollut meillä riittävästi – onko se totta?

– No maskeistahan todella oli keväällä pulaa ja jos suositukset olisi kovin laajalti otettu käyttöön, niin se voi olla että kaupan hyllyt olisivat olleet tyhjinä. Nyt meillä on ollut aikaa varautua tilanteeseen.

Maski siis suojaa ensisijaisesti muita, mutta onko siitä käyttäjälleen mitään hyötyä koronaa vastaan?

– Kyllä, mutta se, kuinka paljon riippuu pitkälti siitä mitä maskia käytetään. Esimerkiksi kangasmaski pitää jonkin verran pisaroita, mutta kostuessaan sen teho heikkenee, kun taas tällainen kosteussuojattu kirurginen maski, joka esimerkiksi minulla nyt on, niin sen voi jo henkilösuojaimeksi luokitella. Sillä on jo paljon parempi teho.

Mikä olisi paras suojautumiskeino, jos esimerkiksi lähikontakteja asiakkaisiin ei voi välttää?

– Tällainen Euroopan markkinoille tyyppihyväksytty kirurginen suu-nenäsuojain on hyvä suojain. Se suojaa käyttäjäänsäkin sellaisissa perustilanteissa ja näillä me suojaudumme terveydenhuollossakin. Visiiri on lähinnä lisäsuoja – se on hyvä vaihtoehto jos pitää kommunikoida paljon ja etäisyyksiä on mahdollisuuksia pitää.

Onko maskista hyötyä, jos se ei istu tiiviisti kasvoilla?

– On siitä. Tietysti mitä tiiviimpi se on, niin sen parempi eli kannattaa yrittää löytää sellainen maski joka omille kasvoille parhaiten istuu.

Voiko mitenkään estää silmälaseja höyrystymästä maskia käyttäessäni?

– Valitettavasti niin se vain menee, että hengitysilma höyrystyttää lasit väkisinkin. Ei sille oikein mitään mahda, vaikka kuinka tiiviiksi maskin yrittää saada.

Pitääkö meidän nyt pysytellä kotona ja rajoittaa omaa liikkumistamme esimerkiksi Keski-Pohjanmaan tai jopa oman kunnanrajan ulkopuolelle?

– Matkustaa saa, jos on todellinen tarve, mutta kyllä ihan vakavasti miettisin vapaa-ajan matkustamista, etenkin jos perheessä on riskiryhmäläisiä. Tällä hetkellä kumminkin tautia on maassa aika reilusti ja tarpeetonta matkustamista on hyvä välttää.

Voiko muualta Suomesta tulla turvallisesti Keski-Pohjanmaalle ja esimerkiksi Kokkolaan?

– Jos viimeisintä THL:n koronakarttaa katsoo, niin meidän maakunta on suurin piirtein samoilla lukemilla monen muun maakunnan kanssa eli kyllä tänne uskaltaa tulla.

Syyslomat ovat pian alkamassa ja lomailijat pääkaupunkiseudulta haluaisivat tulla junan kyytillä kylään. Mitä suosittelet – tullako vai eikö tulla?

– Meillä kansalaiset saavat Suomessa vapaasti liikkua, eli ei ole mahdollista suositella muuta. Sukuloimaan ei kuitenkaan saa lähteä silloin, jos ollaan sairaana, eli tullaan kylään vasta siinä vaiheessa kun oikeasti ollaan terveitä.

Miten riskiryhmäläisten ja heidän omaistensa kehotetaan toimimaan Kokkolassa. Voiko tavata sisätiloissa, jos on maskit päässä?

– Tapaamisen voi järjestää sisätiloissa, mutta suosittelemme käyttämään näissä tilanteissa maskeja. Maski ei tietysti yksin ei auta vaan pidetään ne etäisyydet ja huolehditaan käsihygieniasta. Eikä varsinkaan liikuta omasta kodista mihinkään jos on vähänkään sairas olo.

Pitäisikö maskin käytön olla mielestäsi pakollista? Junassa vain puolella porukasta oli maski päällä.

– Mitä useampi maskia käyttää sen parempi, eli suosittelemme vahvasti maskien käyttöä julkisissa liikennevälineissä. Sellaiseen totaaliseen maskipakkoon ei nykyisellään kovin helposti voida mennä. Epidemiatilanteen pitäisi olla merkittävästi huonompi.

Pitäisikö mielestäsi kuitenkin mennä?

– No ei vielä tässä tilanteessa.

Mikä on se raja, että maskipakko rupeaisi houkuttelemaan?

– No jos meilläkin leviämisvaiheen lukuja ruvetaan kolkuttelemaan, niin silloin ehkä äänensävy tässäkin asiassa rupeaa kovenemaan.

Miten astmaatikon pitää toimia kodin ulkopuolella kun maskin käyttö ei yksinkertaisesti onnistu.

– Silloin pitää huolehtia tarkasti turvaväleistä ja käsihygieniasta. Toki visiirin käyttö on yksi hyvä vaihtoehto astmaatikolle, kun hän asioi sisätiloissa.

Voiko terve seitsemänkymppinen vierailla selvästi vanhemman, esimerkiksi 90-vuotiaan luona?

– Kyllä voi, kunhan huolehtii turvaväleistä ja käyttää maskia.

Olisiko hyvä, jos vanhusten hoitolaitoksissa olisi totaalinen vierailukielto?

– Se on asia, joka vaatisi linjauksia aluehallintovirastolta ja suosituksia THL:ltä. Viime kevään jälkeen tehtyjen selvitysten perusteella sellainen pitkäaikainen totaalinen läheisten vierailukielto vei monen ikäihmisen hyvinvointia selvästi alaspäin, kun sosiaaliset kontaktit ja viriketoiminta vähenivät. Ei se ole niin yksiselitteinen asia, sellaisella olisi paljon negatiivisiakin vaikutuksia.

Ystäväni kiertää useassa eri toimipaikassa hoitamassa vanhuksia ja sairaita, onko se korona-aikana ihan turvallista ja järkevää?

– Meillä hoitoalalla on ollut pitkään henkilösuojaimet käytössä kaikissa lähikontakteissa. Olemme myös tehneet suunnitelmat sen varalta, että tällaista yksiköiden välistä kiertoa pyritään minimoimaan jos epidemia menee kiihtymisvaiheeseen.

Kuinka turvallista on käydä sisätilojen yleisötapahtumissa – jäähallissa, sisäpeleissä, konserteissa, teatterissa?

– Kun maskisuositusta ja muita hygieniaohjeita noudattaa, niin voi käydä. Lippujonoissa ja kahvijonoissa voi turvaetäisyydet helposti unohtua.

Voiko myös riskiryhmäläinen käydä sisällä tapahtuviin yleisötilaisuuksiin?

– Kyllä, kun huolehtii näistä edellä mainituista asioista, joilla voi tartunnan riskiä omalta osaltaan pienentää.

Entä harrastukset, vaikkapa ryhmäliikuntatunnit, vieläkö niissä uskaltaa käydä?

– No, tällä hetkellä meidän alueella vielä varmaan uskaltaa. Ryhmäliikuntatilaisuudet ovat juuri sellaisia, joissa hengitellään ja huohotellaan voimakkaasti, eli siinä kyllä pöpöt herkästi leviävät. Nämä olisivat ehkä ensimmäinen asia, jotka vaihtaisin ulkoiluun tai muihin yksilösuoritteisiin.

Onko kansalaisia mahdollista jotenkin motivoida käyttämään maskeja, turvaetäisyyden pitäminen kun ei aina käytännössä onnistu?

– Sama asia on huomattu, että turvaetäisyyksistä lipsutaan. Voi, kun sellainen motivointikeino löytyisikin! Hyviä vinkkejä otetaan vastaan. Itse ajattelen että se motivoi, että haluan pysyä työkykyisenä ja että koko perhe pysyisi terveenä, mutta sitä pitää tietysti jokaisen miettiä omalta kohdaltaan, mikä on se voima joka saa maskia käyttämään.

