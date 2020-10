Keskipohjanmaan päätoimittajalta: Avataan Kokkola ja Keski-Pohjanmaa kaikille ihmisille

Ihmisoikeuksissa on kysymys ennen kaikkea tasa-arvosta ja siitä, että me ihmiset olemme samanarvoisia. Että olemme samanarvoisia silloinkin, kun kuulumme johonkin vähemmistöön tai vaikka enemmistöön. Näin tulee olla Kokkolassa, Keski-Pohjanmaalla ja kaikkialla.

Vihapuhe, syrjintä ja väkivalta eivät kuulu Suomeen enkä haluaisi niiden kuuluvan mihinkään muuallekaan oli kysymys seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä, eri uskontokuntiin kuuluvista tai erilaisia etnisiä taustoja omaavista ihmisistä. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, myös enemmistölle.

Pride-liputus nostattaa tunteita Kokkolassa. Sateenkaariliputusta käsitellään Kokkolan kaupunginvaltuustossa runsaan viikon kuluttua maanantaina (19.10.). Kaupunginhallituksessa liputus sai tyrmäyksen, mutta ei suinkaan täystyrmäystä.

Seuraavan kerran asiaa käsitellään valtuuston kokouksessa, jossa on odotettavissa keskustelua ja äänestys tai äänestyksiä. Aloitteen Pride-liputuksesta teki vihreiden valtuutettu Hanna Cygnel.

Oikeasti ei ole kysymys lipusta tai pelkästään Pride-viikosta vaan itse asiasta: isosta arvosta, kaupungin suunnasta ja kaikkien kokkolalaisten ihmisarvosta. Minusta ei ole olennaisinta, kohoavatko salkoihin Pride-liput vai Suomen lippu, kunhan rohjetaan selvästi olla yhdenvertaisuuden puolella. Molemmat mahtuvat rivistöön.

Ei kai samanarvoisuuden tunnustaminen edes vaadi rohkeutta vaan sen tulee tulee olla normaali lähtökohta. Silti mietin tätä kirjoitusta kirjoittaessani, miten lähestyn asiaa aiheuttamatta vastakkainasettelua ja vihaa. Maailma kun ei parane lietsomalla, mutta ei myöskään vaikenemalla.

Tavallaan ymmärrän, että arvokonservatiivit ja uskonnollisista syistä konservatiivisia näkemyksiä edustavat ihmiset ovat hämmentyneitä, mutta meidän on mentävä eteenpäin ja avattava oma kaupunkimme kaikille.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt joutuvat taistelemaan oikeuksistaan demokratioissakin ympäri maailman. Monissa maissa naisilla ja tytöillä ei ole samanlaista arvoa kuin miehillä ja pojilla. Erityisen rankasti tämä näyttäytyy sellaisessa yhteiskunnassa, jossa vähemmistöt ovat monella tavalla uhattuina eikä demokratia toimi. Sellaisia maita on Euroopassakin.

Ääriliikkeet ja populistit tekevät pahaa jälkeä ja saavat suuria kansanjoukkoja mukaansa. Jostain kumpuaa pelko, että vähemmistöt uhkaavat enemmistön olemassaoloa ja valtaa. Vastakkainasettelu uhkaa yhteiskunnallista turvallisuutta. Suomessa tämä kehitys voitaisiin vielä pysäyttää.

YK:n ihmisoikeusjulistus on 72-vuotias ja sen sanomalle on edelleen käyttöä. Jo 1. artikla on tavattoman vaikuttava, lukekaapa. "Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä".

Jokainen yhteisö voi toimia hyvänä esimerkkinä. Evankelis-luterilainen kirkko on tienhaarassa, jossa sen on aika ratkaista, ovatko kaikki ihmiset samanarvoisia. Sama koskee politiikkaa ja muuta yhteiskunnallista elämää.

Pitkäaikainen kokkolalainen kunnallispoliitikko Tapani Hankaniemi kannustaa mielipidekirjoituksessaan iloitsemaan siitä, että myönteistä kehitystä on tapahtunut. Hänen mielestään ensi vuoden Pride-tapahtumasta tulee tehdä yhteinen juhla.

Tässä hengessä on mahdollista uskoa, että Keski-Pohjanmaalla riittää happea meille kaikille.