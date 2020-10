Viranomaisten ohjeet mukaan syyslomallekin

Tämän ja ensi viikon syysloma poikkeaa kaikista aikaisemmista. Perheiden lomasesonkia eivät nyt katkaise ainakaan ulkomaanmatkat eikä kotimaassakaan matkailu ole ihan yksinkertaista. Myös tapahtumien järjestäminen on poikkeuksellista. Maskisuosituksia annetaan ja kokoontumisiin annetaan rajoituksia.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kehottaa harkitsemaan tarkoin syysloman viettopaikkoja. Alueellinen valmiustoimikunta on todennut, että Vaasan alueella on nopeassa leviämivaiheessa oleva tautitilanne ja epidemia uhkaa levitä naapurikuntiin ja läheisiin maakuntiin. Koronavirus ei tunnista sairaanhoitopiirien rajoja.

Keskipohjanmaan levikkialueella esimerkiksi Pietarsaaressa otettiin käyttöön uudet kokoontumisrajoitukset maanantaina. Myös Kruunupyyn kunta on antanut vahvan suosituksen kaikkien yleisten yli 10 hengen tilaisuuksien perumiseksi. Kruunupyy kuuluu Soiteen, mutta on Vaasan sairaanhoitopiirin alueella, jossa koronatilanne on valtakunnallisestikin hurjalla tasolla.

Pietarsaaren seudun kuntien yhteistyölautakunta vetoaa voimakkaasti alueen asukkaisiin, jotta he noudattaisivat viranomaismääräyksiä ja suosituksia koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

Maanantain kokouksessaan Pedersöressä yhteistyölautakunta laati lausunnon, jonka mukaan se painottaa THL:n ja Vaasan sairaanhoitopiirin suositusten tärkeyttä muun muassa kasvomaskien käytön ja julkisten kokoontumisten osalta. Yhteistyölautakuntaan kuuluvat kaikki Pietarsaaren, Pedersören, Luodon, Uudenkaarlepyyn ja Kruunupyyn kuntajohtajat ja valtuustoiden sekä kunnanhallitusten puheenjohtajat.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Soiten alueella noudatetaan voimassa olevaa Avin suositusta kokoontumisrajojen suhteen ja yli 50 henkilön tilaisuuksia järjestetään vain turvavälit ja käsihygienia huomioiden. Viikko sitten Soite totesi suosittelevansa "vahvasti kasvomaskin laajaa käyttöä julkisissa tiloissa, kaupoissa sekä muissa paikoissa kodin ulkopuolella asioidessa". Nyt näyttää siltä, että ihmiset ovat alkaneet käyttää maskeja esimerkiksi kaupoissa.

Viranomaiset yrittävät nyt kaikin tavoin hillitä koronaviruksen leviämistä. Myös kansalaisten on tehtävä oma osuutensa, vaikka se rajoittaakin vapauksia. Nyt on kiireen vilkkaa tehtävä niitä timia, joiden ansiosta ihmiset pysyvät turvassa ja toisaalta yhteiskuntaa ei tarvitse kokonaan sulkea. Se käy monella tavalla kalliiksi.