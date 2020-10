Perhossa ei olla korottamassa veroprosentteja: "Sillä ei tätä asiaa ratkaista – pitää löytää muita keinoja talouden tasapainottamiseksi"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Perhon kunnanhallitus esittää valtuustolle, ettei tuloveroprosenttia eikä kiinteistöveroprosentteja muuteta ensi vuodeksi.

Esityksen mukaan tuloveroprosentti siis pysyisi 21,5 prosentissa vuonna 2021. Kiinteistöveroprosentit määräytyisivät seuraavasti: yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00, vakituiset asuinrakennukset 0,66, muut asuinrakennukset 1,14, yleishyödylliset yhteisöt 0,00, rakentamattomat rakennuspaikat 2,25 ja voimalaitokset 3,10.

Esitys veroprosentin pitämisestä ennallaan meni hallituksessa niin sanotusti sukkana läpi. Kunnanjohtaja Lauri Laajala kertoo, ettei kunnanhallituksen kokouksessa eikä aiemmin pidetyssä talousarvioseminaarissa syntynyt keskustelua veroprosentin korottamisesta.

– On selvää, että talous on tiukalla. Tämän vuoden talousarvio on miinusmerkkinen, ja teemme töitä, ettei ensi vuoden talousarvio olisi miinusmerkkinen. Tuloveroprosentin korotus puolella prosenttiyksiköllä vaikuttaisi tuloverokertymään noin 135 000 eurolla. Sillä ei tätä asiaa ratkaista. Pitää löytää muita keinoja talouden tasapainottamiseksi, Laajala perustelee.

Mitä keinot ovat? Elinkeinoelämää pyritään piristämään ja kuntaan halutaan tehdä investointeja. Toisessa vaakakupissa kuitenkin painaa kustannustehokkuus eli kulujen suitsiminen.

– Pidän tärkeänä, että pidetään mielessä, miksi kunta on olemassa. Kunnalla on lakisääteisiä tehtäviä mutta myös ei-lakisääteisiä, joilla pystytään edesauttamaan kuntalaisten hyvinvointia, Laajala muistuttaa lukupyörittelyn keskeltä.

Valtuusto nuijii päätökset veroprosenteista tiistaina 27.10.