Suomessa tiistaina 287 uutta koronavirustartuntaa – Pirkanmaan sairaanhoitopiiri suosittelee välttämään Vaasaan matkustamista

Suomessa todettiin vuorokaudessa 287 uutta koronavirustartuntaa. Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiistaina julkaisemista tiedoista. Yhteensä tartuntoja koko maassa on nyt 12 499.

Vaasan sairaanhoitopiiri raportoi tiistaina 18 uudesta koronatartunnasta. Yhteensä todettuja tartuntoja on nyt 632.

Vaasan sairaanhoitopiirissä viimeisen kahden viikon taudin ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohti on 306.

Sairaanhoitopiiri muistuttaa verkkosivuillaan, että sen päivittäin ilmoittamia lukuja ei voi verrata THL:n raportoimiin lukuihin. Vaasan sairaanhoitopiiri raportoi ne positiiviset löydökset, jotka laboratoriotuloksista on saatu aamuun mennessä. THL:n luvut ovat tartuntatautirekisteriin kirjatut luvut. Tartuntatautirekisteriin luvut täydentyvät pienellä viiveellä.

Vaasan ammattikorkeakoulu kertoo tiistaina, että sen kampus Vaasassa pysyy suljettuna 1.11.2020 asti. Opetus jatkuu lokakuun lopun etäopetuksena. Kampuksen sulkemisesta ilmoitettiin 4. lokakuuta, kun siihen mennessä viidellä amk-opiskelijalla oli todettu koronavirustartunta.

Ammattikorkeakoulun valmiusryhmä arvioi tilanteen uudelleen torstaina 28. lokakuuta ja päättää silloin jatkosta tilanteen mukaan.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tiedotti tiistaina 13. lokakuuta, että se suosittelee toistaiseksi välttämään tarpeetonta matkustamista Vaasan alueelle, koska sairastumisriski Vaasan alueella on verrattavissa ulkomaanmatkaan.

Sairaanhoitopiiristä kerrotaan, että alueen viime viikon tartunnoista 48 prosenttia tiedetään olevan peräisin Pirkanmaan ulkopuolelta. Tartunnoista kolmasosa on tullut Vaasan tartuntaryppäästä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alue on koronatartuntojen osalta edelleen kiihtymisvaiheessa. Pirkanmaalla taudin ilmaantuvuus on 21,9/100 000 asukasta viimeksi kuluneen kahden viikon ajalta. Pirkanmaalla on todettu keskimäärin kymmenen uutta koronatapausta päivässä.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella todettiin maanantaina kaksi uutta koronavirustartuntaa. Tiistaina ei ole tullut tietoa uusista tartuntatapauksista.

Yhteensä koko pandemian aikana Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu 75 koronavirustartuntaa.