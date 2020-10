Erkki Kujala kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan (KP 18.20.) tasa- arvoa vaativasta Pridesta että se olisi jonkinlainen vastustettava ideologia. Motiivinsa näyttäisi olevan hänen omaan uskonnolliseen ideologiaansa perustuva tasa- arvonvastaisuus. Hänen maailmansa on muutaman tuhannen vuoden ikäinen kuten hänen uskontokuntansa peruskirja sanoo. Kuitenkin tiedämme sen faktan että asia ei ole näin vaan maailma on miljardeja vuosia vanha ja kaikki eliöstö on keittynyt näiden miljardien vuosien kuluessa sellaiseksi kuin nyt on ja kehitys jatkuu edelleen. Ei mikään yliluonnollisia voimia omaava supersankari mitään ole tyhjästä luonut vaikka koulujen uskontotunneilla sellaista totena opetetaankin.

On varmasti vaikea sopeutua todellisuuteen, kun on lapsesta asti koko elämänsä uskonut tarujen olevan totta. Uskonnolliset ideologiat eivät ole koskaan olleet mitään tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden lipunkantajia, päinvastoin. Uskonnot on kehitetty hallinnon välikappaleiksi ja erilaisten ihmisten syrjintään oikeuttaviksi ideologioiksi.

Evoluutionkin hän väittää olevan ideologiaa. Voiko enemmän väärässä olla? Evoluutio on tieteellisesti todistettu, edelleenkin jatkuva, tapahtumasarja jonka kieltäminen ei anna erityisen hyvää kuvaa kieltäjän ajattelukyvystä. Kun ajattelua sumentaa jonkin tarinakokoelman fiktiivisten henkilöhahmojen totena ottaminen syntyy ajatusmalleja joista Kujalan kirjoitus on eräs esimerkki. Olisi ehkä hänenkin aika tulla nykyaikaan ja ottaa reaalimaailma vastaan luulojen ja uskojen sijaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tiede on menetelmä joka pyrkii kertomaan miten asiat ovat, ei miten asioiden halutaan olevan. Ihmiskäsitys on muuttunut jatkuvasti tiedon lisääntyessä.

Pride-liputus ja marssit ovat yleistyneet kun vanhoillinen Raamatulliseen yhteiskuntaan perustuva ideologia alkaa olemaan tiensä päässä ja tietoon ja tieteellisyyteen perustuva maailmankuva valtaa alaa. Se on varmasti kovaa aikaa luuloihin olemassaolonsa perustaneille. Tieto on kuitenkin aina parempi kuin perusteeton luulo. Pride toimii muistutuksena siitä että ihmiset ovat tasa-arvoisia ja hyviä riippumatta heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan.

Ehkä Kujalan ja ideologiaansa kannattavien aateveljiensä ja -sisartensa olisi hyvä alkaa kohtelemaan kaikkia ihmisiä suvaitsevaisesti sorron sijaan.