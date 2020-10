Pietarsaaressa alkaa ammattitaiteilijan ja -valokuvaajan koulutus: Kansainvälistä kiinnostusta herättävien koulutusohjelmien opiskelukielenä on englanti

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Campus Allegro Pietarsaaressa saa tiloihinsa ammattitaiteilijan ja ammattivalokuvaajan koulutukset. Opintokieli on englanti ja koulutukset alkavat vuoden 2021 syksyllä.

AMK-tutkinto Bachelor of Fine Arts, Fine Arts keskittyy vahvasti ammattitaiteilijan rooliin. Ohjelman sisältö muotoutuu talvella 2020–2021 ja Pietarsaareen rekrytoidaan lehtori.

Bachelor-koulutuksessa on seitsemän aloituspaikkaa, ja sen odotetaan herättävän suurta kansainvälistä kiinnostusta.

Koulutus tarjoaa synergiaa kuvataiteen vastaavien ruotsinkielisten koulutusohjelmien kanssa. Ohjelma toteutetaan 3-vuotisena pilottikokeiluna.

Tavoitteena on tarjota opiskelijoille nykytaiteen syvempää ymmärrystä ja osaamista sekä omat taiteelliset valmiudet. Koulutusohjelma kattaa 240 opintopistettä. Opiskelijat saavat opinnoissaan valmiuden toimia kuvataiteilijoina ja laajan taidekentän asiantuntijoina.

Ylempi AMK-tutkinto Master of Culture and Arts, valokuvaus, kattaa 60 opintopistettä, ja koulutus kestää 1,5 vuotta. Ohjelma on suunnattu ammattivalokuvaajille kaikkialta Euroopasta, ja sen toteutuksessa näkyy kansainvälinen leima.

Ohjelmassa keskitytään opiskelijan ammattiprofiilin kehittämiseen ja verkostojen rakentamiseen myös kotimaan ulkopuolelle. Koulutusohjelmassa on 15 opiskelupaikkaa.